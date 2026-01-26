Обновленные итоги ЕНТ-2026: достижения и аннулированные результаты

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана сегодня, 26 января 2026 года, озвучили Zakon.kz промежуточные итоги Единого национального тестирования (ЕНТ), стартовавшего 10 января.

Так, по данным ведомства, с момента старта январского ЕНТ-2026 тестирование прошли около 90 тыс. человек. 72% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 28% – на русском и 71 человек – на английском.

По итогам двух недель 65% абитуриентов набрали пороговый балл.

Средний балл по пяти предметам составил 61 балл. Максимальный результат – 138 баллов.

Далее, согласно размещенному релизу, за две недели проведения ЕНТ выявлено 173 нарушений правил.

"108 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 65 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Стоит отметить, что после завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года.

В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Всего на участие в тестировании, как уточнили в министерстве, принято около 187 тысяч заявлений.

ЕНТ пройдет с 10 января по 10 февраля 2026 года.