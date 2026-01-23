Рабочие Алматы успели покинуть горящий контейнер

Ночью 23 января в Медеуском районе Алматы строители и разнорабочие благополучно покинули горящий контейнер, в котором они проживали, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Алматы пожар произошел на Кульджинском тракте возле дома № 80/4 на территории строящего объекта.

Фото: Zakon.kz

"Произошло горение металлического контейнера, переоборудованного под бытовую комнату на площади 25 кв. м.", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

От ДЧС на месте происшествия работали 14 человек личного состава и четыре единицы техники. В 02:41 пожар локализован и в 02:43 ликвидирован. Пострадавших нет.

Фото: Zakon.kz

Также на данной территории побывал фотокорреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

