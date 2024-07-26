Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пожары в Алматы и Костанае ликвидировали спасатели

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 04:40 Фото: Zakon.kz
Ночью 27 июля за 16 минут ликвидировали пожар в Медеуском районе города Алматы, а в городе Костанай потушили горящий грузовик, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, в Алматы загорелось одно из складских помещений, в котором хранились строительные материалы. Площадь пожара составила пять кв. м.

"Пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.

А в городе Костанай горела холодильная камера грузового автомобиля. Спасатели полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 04:40

Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне в Алматинской области на территории одного из частных жилых домов Жамбылского района произошло загорание сена и аналогичный случай произошел в селе Шалкар данного региона.

Читайте также

туристы второй день не могут вылететь из Астаны во Вьетнам
Сотни туристов второй день не могут вылететь из Астаны во Вьетнам
прорыв дамбы в России
Режим ЧС объявили в Челябинской области из-за прорыва дамбы
аферистка сдавала гостевые домики на берегу Балхаша
Аферистка сдавала несуществующие гостевые домики на берегу Балхаша
Алия Абди
Транспорт МЧС РК Алматы Костанай Пожар 2024 год Строительство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Баян Алагузова поразила фанатов под хит Ирины Кайратовны
Баян Алагузова поразила фанатов под хит "Ирины Кайратовны"
мопеды
В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: