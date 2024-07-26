Пожары в Алматы и Костанае ликвидировали спасатели

Ночью 27 июля за 16 минут ликвидировали пожар в Медеуском районе города Алматы, а в городе Костанай потушили горящий грузовик, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, в Алматы загорелось одно из складских помещений, в котором хранились строительные материалы. Площадь пожара составила пять кв. м.

"Пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства.

А в городе Костанай горела холодильная камера грузового автомобиля. Спасатели полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне в Алматинской области на территории одного из частных жилых домов Жамбылского района произошло загорание сена и аналогичный случай произошел в селе Шалкар данного региона.