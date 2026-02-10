#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

От 69 до 121 тысячи тенге: подробности и суммы увеличенных выплат семьям с детьми в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В январе 2026 года государственные пособия получили в среднем 875,2 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 56,5 млрд тенге. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Так, пособия многодетным семьям получили 627,4 тыс. семей на общую сумму 49,2 млрд тенге. Пособия награжденным матерям были выплачены 247,8 тыс. человек на сумму 7,3 млрд тенге.

В ведомстве пояснили, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

С 1 января 2026 года в Казахстане установлен месячный расчетный показатель (МРП) в размере 4 325 тенге.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2026 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП или 69 330 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП или 86 673 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП или 104 017 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП или 121 360 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 17 300 тенге на каждого ребенка.

Также известно, что пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП или 27 680 тенге;
  • награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП или 32 005 тенге.

Еще одно небольшое уточнение от МТСЗН: 1 января 2026 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 10%.

9 февраля в Акорде обсудили будущее рынка труда и пенсионной системы Казахстана. Тогда Токаев принял нового министра труда и социальной защиты населения. Аскарбек Ертаев проинформировал главу государства о планируемых мерах по содействию занятости жителей страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
09:21, 18 декабря 2025
От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
На какие суммы пособий могут рассчитывать многодетные семьи в Казахстане
09:07, 17 октября 2024
На какие суммы пособий могут рассчитывать многодетные семьи в Казахстане
От 63 до 110 тысяч тенге: какие пособия платили многодетным семьям в 2025 году
10:11, 21 января 2026
От 63 до 110 тысяч тенге: какие пособия платили многодетным семьям в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бывший чемпион "отодвинул" назвавшего казахов "родными" россиянина в претендентском бою UFC
15:18, Сегодня
Бывший чемпион "отодвинул" назвавшего казахов "родными" россиянина в претендентском бою UFC
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
14:54, Сегодня
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
14:47, Сегодня
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
14:37, Сегодня
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: