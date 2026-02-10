От 69 до 121 тысячи тенге: подробности и суммы увеличенных выплат семьям с детьми в Казахстане
Так, пособия многодетным семьям получили 627,4 тыс. семей на общую сумму 49,2 млрд тенге. Пособия награжденным матерям были выплачены 247,8 тыс. человек на сумму 7,3 млрд тенге.
В ведомстве пояснили, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
С 1 января 2026 года в Казахстане установлен месячный расчетный показатель (МРП) в размере 4 325 тенге.
Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2026 году составляют:
- с 4 детьми – 16,03 МРП или 69 330 тенге;
- с 5 детьми – 20,04 МРП или 86 673 тенге;
- с 6 детьми – 24,05 МРП или 104 017 тенге;
- с 7 детьми – 28,06 МРП или 121 360 тенге;
- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 17 300 тенге на каждого ребенка.
Также известно, что пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.
Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:
- награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП или 27 680 тенге;
- награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП или 32 005 тенге.
Еще одно небольшое уточнение от МТСЗН: 1 января 2026 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 10%.
9 февраля в Акорде обсудили будущее рынка труда и пенсионной системы Казахстана. Тогда Токаев принял нового министра труда и социальной защиты населения. Аскарбек Ертаев проинформировал главу государства о планируемых мерах по содействию занятости жителей страны.