От 69 до 121 тысячи тенге: подробности и суммы увеличенных выплат семьям с детьми в Казахстане

В январе 2026 года государственные пособия получили в среднем 875,2 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 56,5 млрд тенге. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Так, пособия многодетным семьям получили 627,4 тыс. семей на общую сумму 49,2 млрд тенге. Пособия награжденным матерям были выплачены 247,8 тыс. человек на сумму 7,3 млрд тенге.

В ведомстве пояснили, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

С 1 января 2026 года в Казахстане установлен месячный расчетный показатель (МРП) в размере 4 325 тенге.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2026 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП или 69 330 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП или 86 673 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП или 104 017 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП или 121 360 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 17 300 тенге на каждого ребенка.

Также известно, что пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП или 27 680 тенге;

награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП или 32 005 тенге.

Еще одно небольшое уточнение от МТСЗН: 1 января 2026 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 10%.

9 февраля в Акорде обсудили будущее рынка труда и пенсионной системы Казахстана. Тогда Токаев принял нового министра труда и социальной защиты населения. Аскарбек Ертаев проинформировал главу государства о планируемых мерах по содействию занятости жителей страны.