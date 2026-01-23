Учеников каких классов тоже отправили на "дистанционку" в Астане 23 января
Сегодня, 23 января 2026 года, Управление образования Астаны опубликовало важное обращение к родителям школьников начальных классов второй смены, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что:
"В связи с ухудшением погодных условий 23 января 2026 года учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения".
Ранее сообщалось, что в Астане на "дистанционку" переводят учеников начальных классов.
