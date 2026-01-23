#Казахстан в сравнении
Общество

Учеников каких классов тоже отправили на "дистанционку" в Астане 23 января

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 12:31 Фото: pexels
Сегодня, 23 января 2026 года, Управление образования Астаны опубликовало важное обращение к родителям школьников начальных классов второй смены, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"В связи с ухудшением погодных условий 23 января 2026 года учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения".

Ранее сообщалось, что в Астане на "дистанционку" переводят учеников начальных классов.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
