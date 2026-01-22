Учеников начальных классов Астаны в пятницу переводят на "дистанционку"
Фото: unsplash
В Астане из-за непогоды учащиеся первой смены 23 января будут учиться удаленно, сообщает Zakon.kz.
Об этом 22 декабря рассказали в управлении образования столицы.
"В связи с ухудшением погодных условий 23 января 2026 года учащиеся 0-4-х классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, какая погода ждет Алматы, Шымкент и Астану в ближайшие дни.
