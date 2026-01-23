В Нацбанке готовы рассмотреть возможность передачи выплат из Нацфонда детям одной семьи

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 января 2026 года рассказал, куда направляются средства Нацфонда, если ребенок при достижении 18 лет не использует их, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему не предусматривается такая опция, когда старшие дети могут переуступить эти деньги младшим детям в семье. Тем более, если он учится на гранте и ему не нужно платить за обучение, и жилье он не планирует приобретать.

"Я первый раз такой вопрос слышу. Интересный. То есть понятно, переуступка каких-то своих прав. Ну, в данном случае, это имущественное право – 18 лет. Интересный вопрос. В принципе, наверное, даже у меня нет сразу неприятия какого-то, надо посмотреть. Если это в рамках одной семьи, одного домохозяйства. Ну, то есть, кому-то 22 года, а кому-то 18 исполнилось, тот не использовал, передал своему младшему брату или сестре, чтобы накопить. Надо подумать, надо подумать. Там, наверное, плюсы и минусы есть, но отторжения не вызывает. Мы готовы подумать, давайте запишем это. Поговорим с коллегами социально-экономического блока правительства", – отметил Тимур Сулейменов.

Заместитель председателя Алия Молдабекова отметила, что эти деньги не сгорают, а передаются в ЕНПФ.

"Когда ребенку исполняется 18 лет, эти деньги из Нацфонда переводятся на его счет в ЕНПФ, и они лежат и ждут, пока ребенок найдет целевое использование, они не возвращаются в Нацфонд, они не сгорают. До 18 лет они лежат в Нацфонде и "зарабатывают", то есть идет еще процентный доход, я приведу пример. В первый год, если было 100 долларов, то второй год – было 130 и в этом году ожидается такая же сумма, получается 360 долларов. Но на самом деле уже 370, так как проценты еще капают, и когда ребенку исполняется 18 лет, эти деньги из Нацфонда переводятся на счет в пенсионный фонд", – указала она.

