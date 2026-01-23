#Казахстан в сравнении
Общество

1500 тенге за доллар: глава Нацбанка высказался о возможности девальвации в Казахстане

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 15:11 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 января 2026 года рассказал о возможности резкого укрепления доллара в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Казахстане предложили провести девальвацию до курса 1500 тенге за доллар. Они поинтересовались, насколько это возможно и как это в целом повлияет на платежеспособность казахстанцев.

"Во-первых, в режиме плавающего валютного курса, а именно в этом режиме мы с 2015 года живем, "проводить", само слово "проводить" девальвацию – это значит, что утром принял решение, а вечером провел ее, так вот "проводить" девальвацию, такого слова нет. Это не в руках ни Национального банка, ни какого-то другого органа. Курс формируется под влиянием спроса и предложения... Курс формируется самостоятельно, так же как цены на хлеб, на картошку и так далее, под влиянием рыночных факторов. Поэтому административно провести девальвацию до 1200-1500, равно как и курс опустить до 150-ти, у Национального банка и в целом у государственного аппарата нет ни возможностей, ни желания", – заявил Тимур Сулейменов.

По его словам, курс должен быть адаптивным, и он зависит от экономики страны.

"У нас сейчас сбалансированный курс, отвечающий как фундаментальным факторам, так и балансу спроса и предложения на рынке... Курс, повторюсь, он может быть таким, каким его делает экономика. Но 1500 тенге – я даже не хочу комментировать это сейчас. Понятно, что это абсолютно неправильный уровень, и у нас даже в самых каких-то там консервативных, самых радикальных прогнозах у нас даже близко этого нет", – резюмировал глава Нацбанка.

19 января 2026 года директор Института экономической политики, член Национального курултая при президенте РК Кайырбек Арыстанбеков на пленарной сессии 5-го заседания Нацкурултая предложил провести девальвацию тенге.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
