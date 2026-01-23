Станция скорой помощи Семея получила новые санитарные автомобили

До сентября текущего года медицинские организации области Абай будут обеспечены 100 новыми санитарными автомобилями, сообщает Zakon.kz.

Сегодня аким области Берик Уали в торжественной обстановке вручил ключи от первой партии техники – 10 санитарных автомобилей – областной станции скорой медицинской помощи Семея.

В настоящее время учреждение полностью обеспечено санитарным транспортом, однако уровень износа автопарка превышает 90%.

Для решения проблемы в прошлом году в рамках проекта "Приобретение санитарных автомобилей для медицинских организаций области Абай" совместно с АО "Фонд развития промышленности" за счет средств областного бюджета через лизинг были закуплены 100 санитарных автомобилей марок Hyundai, JAC и "Газель".

Фото: пресс-служба акима области Абай

Из них 67 автомобилей передадут областной станции скорой медицинской помощи, 33 – медорганизациям районов. Вся техника оснащена GPS-навигацией и необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи населению.

Глава региона отметил, что развитие сферы здравоохранения является одним из приоритетных направлений для области. По его словам, новые санитарные автомобили позволят повысить качество и оперативность оказания скорой медицинской помощи.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального курултая в городе Кызылорда подчеркнул, что средства, направляемые государством на образование и здравоохранение, в первую очередь ориентированы на повышение качества жизни граждан и соответствуют стратегии построения Справедливого Казахстана. Переданные сегодня санитарные автомобили являются частью системной работы в этом направлении. Последний раз новая техника для службы скорой помощи приобреталась в 2020 году, то есть более пяти с половиной лет назад. Сегодняшнее событие имеет особое значение для системы здравоохранения области Абай". Берик Уали

На областной станции скорой медицинской помощи трудятся 872 человека. Учреждение ежедневно обслуживает более 620 тысяч жителей региона и ежегодно выезжает более чем на 250 тысяч вызовов.

Фото: пресс-служба акима области Абай

В регионе ведется системная работа по развитию инфраструктуры здравоохранения.

В прошлом году было построено более 60 объектов первичной медико-санитарной помощи. В селе Маканшы открыта врачебная амбулатория с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Завершено строительство дополнительного корпуса 10-коечного реанимационного отделения многопрофильной центральной районной больницы Аягозского района. Начато строительство дополнительных зданий для размещения магнитно-резонансного томографа в больнице, а также центра чрескожных коронарных вмешательств на базе многопрофильной центральной районной больницы Урджарского района.

Фото: пресс-служба акима области Абай

При поддержке правительства ведется разработка проектно-сметной документации на строительство областной многопрофильной больницы на 300 мест и областной многопрофильной детской больницы на 200 мест. В 2025 году на модернизацию материально-технической базы сферы здравоохранения области было выделено более 6,5 млрд тенге.