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Общество

Станцию скорой помощи построят в Актау за счет возвращенных активов

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 09:31 Фото: Zakon.kz
Областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи, рассчитанную на 100 тысяч выездов в год, построят в Актау за счет возвращенных активов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе правительства уточнили, что на эти цели из Специального государственного фонда выделено 4,6 млрд тенге.

Станцию построят на земельном участке площадью 2,6 га в мкр. 34 А. Объект будет включать в себя учебно-симуляционный центр, ремонтную и моечную базу для санитарных автомашин.

"Общая стоимость проекта – 4,8 млрд тенге. Часть средств в размере 100 млн тенге выделили из местного бюджета. Сейчас готовность объекта составляет 10%: выполнены земляные работы, построены внутренние инженерные сети. Средства из Специального государственного фонда позволят завершить реализацию проекта согласно графику", – говорится в официальном сообщении.

Сейчас в Актау проживают 200 тыс. человек. Регион занимает лидирующие позиции по рождаемости. За последние семь лет в городе построили 10 новых микрорайонов. Новая станция скорой помощи позволит обеспечить жителей доступной и качественной медицинской помощью.

Фото: primeminister.kz

На сегодня правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 55,2 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе четыре школы, из которых одна музыкальная, а также два спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, два детских сада.

Кроме того, за счет средств субъектов Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" идет строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в Аркалыке, Астане, Алматы.

Приказом министра финансов от 6 января 2025 года внесены изменения в Правила использования и мониторинга средств Специального государственного фонда.

Андрей Дюсупов
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