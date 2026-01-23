#Казахстан в сравнении
Общество

"Никто никого не бил": появились новые детали о конфликте Сапиева и его заместителя

олимпийский чемпион Серик Сапиев, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 16:37 Фото: gov.kz
Советник президента Азиатского союза дзюдо и президент Федерации дзюдо Астаны Айдар Махметов прокомментировал ситуацию с главой Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Сериком Сапиевым и его заместителем, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Махметов написал, что переговорил с Сапиевым.

"Конфликт с его заместителем Есимхановым возник исключительно по рабочим вопросам – из-за отказа предоставить необходимые документы. Хочу отдельно подчеркнуть: информация о каком-либо физическом конфликте не соответствует действительности. Никто никого не бил. Просьба к представителям СМИ не распространять подобные слухи. На данный момент ситуация полностью урегулирована, стороны пришли к взаимопониманию и конфликт исчерпан", – написал он.

23 января 2026 года появилась информация о том, что между олимпийским чемпионом, главой Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, президентом Национального сурдлимпийского комитета Казахстана Сериком Сапиевым и его заместителем, призером чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо Дауреном Есимхановым произошла потасовка. В полиции региона сообщили, что "по заявлению 42-летнего жителя Караганды возбуждено уголовное дело по факту побоев".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
