Серик Сапиев и его заместитель оказались в центре скандала

Олимпийский чемпион Серик Сапиев, возглавляющий управление физической культуры и спорта Карагандинской области, и его заместитель Даурен Есимханов, известный как призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, стали участниками драки, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным из социальных сетей, потасовка между мужчинами произошла 21 января 2026 года.

В Департаменте полиции (ДП) Карагандинской области на запрос корреспондента уточнили, что по заявлению 42-летнего жителя Караганды возбуждено уголовное дело по факту побоев.

"Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошел конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Серик Сапиев – один из ярких представителей казахстанского бокса, олимпийский чемпион и общественный деятель в сфере спорта. После завершения соревновательной карьеры Сапиев посвятил себя развитию спорта на административном уровне. Он возглавил Управление физической культуры и спорта Карагандинской области. Также в апреле 2025 года он был избран на пост президента Национального сурдлимпийского комитета Казахстана.

Cтоит отметить, что в 2023 году Сапиев едва не подрался с борцом во время игры в мяч. Конфликт произошел между олимпийским чемпионом и представителем команды файтера Артема Резникова – Зелимханом Мусихановым. Во время игры Мусиханов жестко бросил Сапиева на пол, что чемпиону не понравилось и он высказался в адрес соперника. Тот тоже не стал сдерживаться и в клетке едва не началась драка. Сапиева и Мусиханова пришлось успокаивать другим членам команд.