Заместитель Серика Сапиева прервал молчание после жесткого заявления олимпийского чемпиона

Заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Даурен Есимханов прервал молчание и высказался об инциденте с начальником – олимпийским чемпионом Сериком Сапиевым, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из его Instagram.

"В настоящее время в социальных сетях и СМИ распространяется информация, которая не отражает объективной действительности. Прошу не поддаваться на провокации и раскачивание данной ситуации недобросовестными лицами", – написал Даурен Есимханов 26 января 2026 года.

21 января 2026 года между руководителем Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Сериком Сапиевым (олимпийский чемпион по боксу) и его заместителем Дауреном Есимхановым (призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо) произошла небольшая потасовка, которая попала на видео. 23 января советник президента Азиатского союза дзюдо и президент Федерации дзюдо Астаны Айдар Махметов, комментируя произошедшее, заверил, что "никто никого не бил".

Позднее молчание прервал и сам Серик Сапиев, который заявил, что при исполнении своих обязанностей соблюдает этику госслужащего. Затем олимпийский чемпион записал видеообращение, в котором подчеркнул, что произошедшее с его замом "не является личным или бытовым конфликтом". По словам Сапиева, без его ведома "предпринималась попытка незаконной ротации руководителей спортивных организаций области" и он "попытался мирным путем пресечь это".

25 января стало известно, что после обвинений Серика Сапиева в Управлении спорта Карагандинской области начата проверка. А 26 января инцидент прокомментировал аким региона Ермаганбет Булекпаев. Он призвал не делать поспешных оценок и скоропалительных выводов, а также сообщил, что по факту произошедшего ведется следствие.