Спорт

Айдар Махметов назначен советником президента Азиатского союза дзюдо

Айдар Махметов назначен советником президента Азиатского союза дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 12:43 Фото: Facebook/aidar.makhmetov
Советником президента Азиатского союза дзюдо (JUA) назначен Айдар Махметов – казахстанский спортсмен и общественный деятель, представитель боевых единоборств, 8-кратный чемпион мира по ММА, джиу-джитсу, грепплингу и каратэ, сообщает Zakon.kz.

Он будет отвечать за развитие новых проектов в Азии, среди которых запуск Азиатской клубной лиги и увеличение количества турниров в регионе.

Ранее, в мае 2025 года, Тимур Турсумбаев занял позицию директора – члена исполкома JUA.

С 2023 года казахстанец Алмаз Альсенов занимает должность советника президента Международной федерации дзюдо (IJF). В июле 2025 года министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов получил пост директора Координационного комитета директоров IJF – органа, отвечающего за стратегическое взаимодействие и развитие дзюдо на глобальном уровне, а помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай был назначен директором в Комиссии по новым технологиям и высоким показателям IJF.

Теперь в руководстве международных федераций дзюдо будут представлены сразу пять представителей Казахстана, что говорит о росте авторитета отечественного дзюдо в мире.

Азиатский союз дзюдо (Asian Judo Union) с 2007 года возглавляет Обейд Аль-Анзи (Кувейт), опытнейший кувейтский спортивный функционер, боевой генерал, который также является вице-президентом IJF и секретарем правления Национального олимпийского комитета Кувейта.

Айдар Махметов – выпускник президентской программы "Болашак", доктор политологии Кёльнского университета (Германия), магистр экономики Кассельского университета (Германия). Занимал руководящие позиции в АО "Самрук-Казына", Службе центральных коммуникаций при президенте РК, Президентском клубе "Астана", велокоманде "Астана" (Франция), HeidelbergCement Group (Германия), DEG-KFW Bankengruppe (Германия).

Заслуженный мастер спорта РК, почетный деятель спорта РК, многократный чемпион мира по различным видам единоборств. Обладатель черного пояса 2-го дана по дзюдо.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
