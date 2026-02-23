#Референдум-2026
Происшествия

Девочку изнасиловали на западе Казахстана

Девочку изнасиловали в Западном Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 18:16 Фото: pixabay
Жителя Западно-Казахстанской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Мой город", инцидент произошел в Шынгырлауском районе. По предварительной информации, в полицию обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что 2 января 2026 года мужчина обманом завлек домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней.

В полиции подтвердили информацию, отметив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 УК РК "Изнасилование несовершеннолетней".

"Уголовное дело находится в производстве отдела полиции Шынгырлауского района, и по нему проводятся следственные действия. Вопрос о применении меры пресечения "содержание под стражей" в отношении подозреваемого будет решен после проведения комплекса следственных действий по делу". Департамент полиции ЗКО

Иную информацию в интересах следствия правоохранители раскрывать не стали.

В селе Кордай Жамбылской области произошел вопиющий случай – 14-летнюю девочку с инвалидностью изнасиловали, и она забеременела. Мать девочки требует объективного и прозрачного расследования.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
