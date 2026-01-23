#Казахстан в сравнении
Общество

Астрологи рассказали, кто будет счастлив в любви в конце января

мужчина, женщина, поцелуй, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 16:58 Фото: pexels
К концу января эмоции выходят на первый план, а случайные встречи способны изменить личную жизнь. Астрологи выделяют три знака зодиака, для которых это время обещает особые романтические возможности – признания, сближения и неожиданные повороты в отношениях, сообщает Zakon.kz.

Рак

Источник любви: искренние разговоры, забота, возвращение людей из прошлого.

В конце января чувствительность самого домашнего представителя зодиакального круга становится настоящим магнитом для окружающих. Люди будут тянуться к вам за теплом и поддержкой. Возможны откровенные разговоры, которые помогут расставить все по местам: старые обиды уйдут, а отношения выйдут на новый уровень. Одинокие Раки могут возобновить общение с человеком из прошлого, и на этот раз все сложится иначе. Для пар это удачное время для совместных планов и обсуждения будущего.

Стрелец

Источник любви: спонтанность, поездки, новые знакомства.

Звезды подталкивают Стрельцов к движению – именно там их ждет романтика. Любовь может возникнуть внезапно: в дороге, на мероприятии или даже в переписке, которая начнется с легкой болтовни. Не пытайтесь все контролировать. В существующих отношениях, как сказано в публикации Клопс.Ru, появится больше легкости и флирта, словно вновь переживаете период влюбленности.

Водолей

Источник любви: дружба, нестандартные форматы отношений, совпадение взглядов.

Для общительных Водолеев любовь начинается с ощущения "мы на одной волне". Конец января принесет встречи с людьми, которые разделяют ваши идеи и ценности. Дружеское общение может незаметно перерасти в нечто большее. Парам стоит быть готовыми к переломным моментам – откровенный разговор может либо укрепить связь, либо помочь честно расставить точки над i.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 16:58
Гороскоп на 23 января: не поддавайтесь импульсам

Мы также уже писали, что до 25 января четыре знака зодиака ощутят самые яркие и значимые астрологические изменения.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: