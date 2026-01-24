От трибун к экосистеме спорта: как в Астане формируют новых лидеров олимпийской эпохи

23 января 2026 года в Астане прошел первый форум "Олимпийское лидерство", объединивший представителей спортивной элиты, управленцев отрасли, олимпийских чемпионов и выпускников программы Executive MBA Sport Management, передает корреспондент Zakon.kz.

Форум стал символическим стартом олимпийского зимнего сезона – 2026 и был приурочен к предстоящим зимним Олимпийским играм в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также к торжественному вручению дипломов выпускникам программы Executive MBA Sport Management KNUS.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Формат мероприятия объединил образовательную, профессиональную и ценностную повестку: Olympic Talk с олимпийцами Казахстана, диалог о будущем спортивной индустрии, презентацию новых управленческих подходов и символический месседж форума – "Новые управленцы – новая экосистема спорта".



В числе спикеров и гостей форума – олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, чемпион Паралимпиады Давид Дегтярев, генеральный секретарь НОК РК Алимжан Акаев и другие.

Фото: KNUS MEDIA

Ректор Казахского национального университета спорта Турсынзада Куангалиева подчеркнула, что университет сегодня формирует не просто специалистов, а системных лидеров отрасли.



"Сегодня KNUS – это университет полного цикла: от бакалавриата до докторских программ. От подготовки тренеров и спортивных менеджеров до развития спортивной науки, медицины, аналитики данных и цифровых решений. Говоря о будущем спорта, мы все чаще понимаем, что победы XXI века рождаются не только в тренировочных залах, но и формируются в университетах, научных лабораториях, управленческих решениях, а также в умении работать с технологиями, данными и людьми. Именно поэтому сегодня наш университет последовательно выстраивает современную экосистему, где образование, наука, медицина и цифровые технологии работают как единое целое", – сказала Турсынзада Куангалиева.

Она также отметила, что выпускники программы Executive MBA – это не просто обладатели дипломов, это люди, которые берут на себя ответственность за репутацию страны. По ее словам, сегодня Казахстану нужны такие управленцы, которые помогают выстраивать спорт как единую экосистему – от массового спорта и здоровья нации до олимпийских побед.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Проректор по академической и воспитательной деятельности университета Ханат Касенов отметил, что форум стал отражением новой философии образования.



"Но мы вышли за рамки классического представления традиционного обучения и больше применили подходы практико-ориентированного образования, evidence-based, использовались технологии искусственного интеллекта, современные подходы, smart financing. В то же время сегодняшнее мероприятие посвящено предстоящей зимней Олимпиаде, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Больше всего мы гордимся тем, что наш студент Евгений Кошкин является участником этой Олимпиады. Мы проводим это мероприятие в поддержку его и тех олимпийцев, которые скоро выступят, 6 февраля. В рамках названия нашего проекта Olympic Leadership наше мероприятие называется "Олимпийское лидерство". Оно необходимо и нашим выпускникам, потому что они – будущие управленцы и реализаторы больших международных проектов, в том числе Олимпийских игр, Азиатских игр, международных чемпионатов мира и тому подобного", – дополнил он.

Сегодня дипломы получили 57 выпускников – представители разных регионов и возрастных групп, которых объединяет общее дело – развитие спорта в нашей стране. Среди них – президент АО "Казспортинвест" и руководитель дирекции "Игры будущего – 2026" Алибей Хасенов.

Фото: KNUS MEDIA

Он подчеркнул значимость форума как площадки, объединяющей весь спортивный мир, где единомышленники, развивающие спортивную культуру и индустрию, получают возможность для профессионального диалога, нетворкинга и обсуждения новых идей и концепций развития спорта.

"С каждым годом спортивный мир очень быстро развивается, он многогранен. Так же, как увеличивается количество дисциплин в мире спорта, так же появляется и множество новых идей. Я, как организатор мероприятия, для себя считаю очень важным узнавать новые идеи в сфере привлечения зрителей: что на них влияет, какие виды спорта наиболее популярны, какие именно моменты вызывают интерес, какие проекты привлекают внимание телезрителей и офлайн-зрителей. И, соответственно, выбор пал не случайно – не потому, что появилось что-то новое и захотелось поступить, а потому что я услышал, кто будет параллельно учиться со мной, кто будет преподавать. Это самый главный фактор, потому что тот нетворкинг, который ты потом получишь по окончании, – это будет практически твой синергетический мир, в котором ты будешь "плавать". И если ты правильно настроил коммуникацию, если правильно себя поставил, позиционировал, то это люди, которые в будущем либо тебе окажут поддержку, либо ты им окажешь поддержку", – поделился Алибек Хасенов.

Он отметил, что сегодня задача заключается не просто в проведении соревнований, а в создании полноценного спортивного праздника. Полные трибуны, вовлеченные болельщики и живые эмоции, которые ощущают спортсмены, формируют будущее спорта. Современный управленец должен понимать не только сам спорт, но и культуру, аудиторию, технологии, аналитику и коммуникации.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Форум стал не просто образовательной площадкой, а пространством смыслов, где спорт рассматривается как стратегическая индустрия, объединяющая управление, науку, технологии и культуру.

Стоит отметить, что Казахский национальный университет спорта (KNUS) был открыт в 2021 году (ранее – Академия физической культуры и массового спорта). Университет готовит профессиональные кадры для спортивной отрасли, развивает национальные виды спорта, спортивную науку, спортивную медицину, внедряет цифровые платформы, технологии искусственного интеллекта и инновационные образовательные модели.

По программе Executive MBA Sport Management в KNUS уже обучились более 350 специалистов – руководители федераций, спортивные менеджеры, госслужащие, топ-менеджеры отрасли. Программа реализуется совместно с ведущими университетами и бизнес-школами Франции, Польши и Бельгии.

Стратегическая цель KNUS – формирование современной управленческой элиты спорта и создание устойчивой национальной экосистемы развития физической культуры и спортивной индустрии.