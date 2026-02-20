#Референдум-2026
#Казахмыс
Спорт

Звездный костюм Михаила Шайдорова пополнил фонд Олимпийского музея

Михаил Шайдоров и Геннадий Головкин передают в коллекцию Олимпийского музея костюм, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 21:40 Фото: пресс-служба НОК РК
Лидер команды Казахстана по фигурному катанию, олимпийский чемпион Михаил Шайдоров передал в коллекцию Олимпийского музея костюм, в котором выступал с произвольной программой на Олимпиаде-2026, передает Zakon.kz.

Об этом 20 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК. По их данным, торжественная церемония передачи костюма Михаила Шайдорова в Олимпийский музей состоялась в доме конькобежного спорта в Милане.

В мероприятии приняли участие президент Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Ёль, заместитель директора Олимпийского музея Ясмин Майхтри и президент НОК Казахстана Геннадий Головкин.

Головкин отметил историческую значимость победы Шайдорова, первой олимпийской золотой медали Казахстана в фигурном катании, подчеркнув, что костюм будет вдохновлять молодых спортсменов.

Сам Шайдоров подчеркнул, что передача костюма в музей является для него особенной честью и важной частью его олимпийского пути.

"Передать свой костюм в коллекцию Олимпийского музея – это огромная честь и большая ответственность. Я с глубоким волнением стою здесь, понимая, что часть моей мечты станет частью мирового олимпийского наследия. Этот костюм – символ нашего пути к олимпийской мечте, и именно поэтому для меня особенно важно, что теперь он будет представлять Казахстан среди экспонатов мирового олимпийского движения. Пусть он станет символом того, что у олимпийской мечты нет границ, и каждый спортсмен может стать частью большой олимпийской истории", – сказал Шайдоров.

Костюм фигурист использовал в финале Гран-при, но к Олимпиаде его доработали совместно с казахстанскими дизайнерами. Выбранный глубокий синий цвет символизирует космос и перекликается с атмосферой фильма "Пятый элемент". Наряд украшен стразами и камнями, напоминающими звезды.

Ранее заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев рассказал, сколько зарабатывал Михаил Шайдоров до победы на Олимпиаде-2026.

Канат Болысбек
