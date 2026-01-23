Полиция Казахстана усилила контроль за водителями

В Казахстане стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", направленное на усиление мер по обеспечению дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), мероприятие проводится на всей территории республики в период с 23 по 25 января 2026 года и нацелено на снижение уровня аварийности, профилактику и пресечение правонарушений в сфере дорожного движения, а также укрепление законности.

"В рамках акции сотрудники полиции совместно с представителями других государственных органов осуществляют контроль за обеспечением безопасности на дорогах, выявляют административные правонарушения и проводят разъяснительную и профилактическую работу с населением". Пресс-служба МВД РК

Особое внимание уделяется безопасности пассажирских перевозок, выявлению транспортных средств с подложными либо отсутствующими государственными регистрационными номерными знаками, а также пресечению действий опасных водителей.

Материал по теме Шокирующее число: за три дня в Казахстане выявлено 900 авто с фальшивыми номерами

Кроме того, усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения и требований безопасности при ухудшении погодных условий.

Мы также рассказывали, что в Казахстане с 2026 года вступают в силу изменения в системе обязательного автострахования. Поправки затронут водителей, впервые заключающих договор страхования (владельцев авто- и мототранспорта), и всех автовладельцев за счет обновления региональных коэффициентов.