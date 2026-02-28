#Референдум-2026
#Казахмыс
События

Борьбу с неправильной парковкой усилила полиция Алматы

В Алматы усилили борьбу с незаконной парковкой, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 14:28 Фото: МВД РК
В Алматы продолжается системная работа по обеспечению дорожной безопасности и снижению заторов, вызванных нарушениями правил остановки и стоянки транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Полицейскими в рамках взаимодействия с акиматом Алматы для обеспечения дорожной безопасности и оперативного реагирования на факты нарушений правил парковки задействованы 30 эвакуаторов, принадлежащих ТОО "Алматы Паркинг". Вместе с этим подразделениями полиции используются 20 специализированных эвакуаторов, обеспечивающих транспортировку транспортных средств, припаркованных с нарушением требований ПДД, на специализированные штрафные стоянки.

Основная цель проводимой работы – освобождение проезжей части, обеспечение беспрепятственного движения общественного и экстренного транспорта, снижение аварийности и повышение дисциплины участников дорожного движения.

Уже в первый день привлечения дополнительной техники к работе на специализированную штрафную стоянку было водворено более 25 автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки. За допущенные правонарушения к ответственности привлечены 56 водителей.

В ДП Алматы отметили, что особое внимание уделяется участкам с высокой транспортной нагрузкой, местам массового пребывания граждан, а также улицам, где неправильно припаркованный транспорт создает помехи движению и угрозу безопасности.

"Работа эвакуаторов направлена прежде всего на обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение аварийных ситуаций. Неправильно припаркованный автомобиль – это фактор риска для всех участников движения. Важно подчеркнуть, что эвакуаторы, предоставленные городскими службами, используются исключительно для наведения порядка на дорогах. Наша задача – сформировать у водителей понимание необходимости соблюдения правил и обеспечить комфортную и безопасную городскую среду, – сказал начальник управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

Полиция напоминает, что соблюдение правил остановки и стоянки транспорта напрямую влияет на пропускную способность улиц и безопасность всех участников дорожного движения.

28 февраля 2026 года целую спецоперацию провели полицейские Алматы из-за информации об обнаружении бесхозного чемодана по улице Торайгырова.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
