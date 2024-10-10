В одном из районов Акмолинской области свыше 30 населенных пунктов обеспечили водоснабжением

Одним из актуальных вопросов как в городе, так и на селе является развитие инфраструктуры водоснабжения. В одном из своих выступлений глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил до 2025 года обеспечить города и села чистой питьевой водой на 100 %.

О том, как в районе имени Биржан Сал Акмолинской области выполняется задача президента рассказали в местной администрации.

"На сегодняшний день ведется работа по обеспечению населения района имени Биржан сал качественной питьевой водой. В настоящее время централизованным водоснабжением оснащены 14 населенных пунктов, децентрализованным водоснабжением-20, за последние три года установлено 20 водораспределительных пунктов, в 3 населенных пунктах установлены блочные модули с фильтрами для очистки воды. На сегодняшний день проводится капитальный ремонт водопроводных сетей с целью обеспечения жителей села Образцовое питьевой водой. В настоящее время завершаются работы по прокладке внутри поселковых водопроводных сетей, а также ведутся работы по строительству площадки насосной станции", — сообщили в районном акимате.

Сообщается, что выполнение поручения президента по полному обеспечению сельского населения качественной питьевой водой до 2025 года в установленные сроки является одним из важных направлений в социально-экономическом развитии районе имени Биржан Сал. Одним из вопросов, который поднимают жители села Макпал стал вопрос централизованного питьевого водоснабжения.

"В 2023 году в целях обеспечения питьевой водой жителей данного села реализуется проект "Реконструкция водопроводных сетей в селе Макпал". Длина водопровода составляет около 10 тысяч метров. Всего за два года были построены новые водоносные станции, установлены резервуары на 500 кубометров воды, колодцы, ограждения, проведена гидроизоляция, на сегодняшний день работы полностью завершены. Подведены водопроводные сети и до границ участков водопотребителей. Теперь необходимо провести пусконаладочные работы системы водоснабжения, провести дезинфекцию и испытания под давлением", - подчеркнули в акимате района.

По информации ведомства, в нескольких населенных пунктах будет проведено центральное водоснабжение.

Работы, направленные на обеспечение население качественной питьевой водой продолжаются в нашем районе. К примеру, в селе Заозерный реализуют проект, общей протяженностью сетей на 5,654 км, что позволит обеспечивать жителей села качественной питьевой водой, улучшится качество оказываемых услуг по подаче воды в плане обеспечения бесперебойности, что благоприятно отразится на благосостоянии села. Будет подключено 82 абонента.





"Также, водопровод будут строить и в селе Макпал, общая протяженность сетей составит 9,834 км., подключат 92 абонента. Дополнительно, вне проекта, к водоснабжению подключена школа и мечеть села. Качественной питьевой водой обеспечат и село Ульги, на сегодняшний день забор воды по селу осуществляется из личных скважин и колодцев. В связи с этим, учитывая потребности населения, и для создания комфортного проживания было принято решение о разработке проекта водоснабжения села, общая протяженность сетей будет составлять 23,447 км. В настоящее время подрядчиком взяты высокие темпы производства работ, задействованы три бригады : электрическая часть, строительство резервуаров, строительство внурипоселковых сетей, — резюмировали в акимате района имени Биржан Сал.