Парад планет и затмение: что можно увидеть в небе в феврале 2026 года

Землян ожидает несколько астрономических событий в последний месяц зимы. Казахстанский астроном дала прогноз по космическим явлениям, которые будут происходить в феврале месяце. Что доступно казахстанцам для наблюдения – в материале Zakon.kz.

По словам астронома Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, самым ярким событием станет Парад планет, который произойдет 28 февраля, когда на небе выстроятся шесть планет. При этом несколько из них будут легко видны невооруженным глазом.

Планетарное выравнивание – это астрономическое определения этого явления. Это означает, что несколько планет выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца одновременно.

Но, как пояснила алматинский астроном, в южной столице доступны к просмотру будут в телескоп только Юпитер и Луна. Остальные планеты – Уран, Нептун, Меркурий – из Алматы увидеть получится с трудом.

"Меркурий в нашем мегаполисе вообще никогда не виден. Исходя из того, что Солнце садится на западе, то только после его захода – через час – можно увидеть некоторые планеты. Так как выравнивание планет происходит в Алматы очень низко над горизонтом, то такие планеты, как Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун, практически невозможно будет наблюдать. Наслаждаться свечением планет на горизонте алматинцам на горизонте мешают горы. Плюс ко всему, помехой выступает сильный смог, и обзор в городе линии горизонта закрыт". Светлана Мошкина

Фото: starwalk.space

Также астроном пояснила, что эти планеты можно будет увидеть в южных городах Казахстана. Но и там нужно будет выезжать за город, чтобы просмотру не мешало избыточное искусственное освещение ночного неба.

"Думаю, хорошо будут видны астрономические события в Шымкенте, Кызылорде, а также в Караганде, Кокшетау, Костанае, Семее и в Астане. Там, где линия горизонта чистая, где не скапливается смог и нет застоя воздушных масс. Именно там можно будет увидеть планеты", – рассказала астроном.

Также астроном пояснила, что жителям Алматы будет видна Венера. Она будет очень яркой на линии горизонта. Ее даже в лучах заходящего Солнца можно рассмотреть. Также возможно с ней рядом, в лучах заходящего Солнца, увидеть Марс.

"Сатурн уже будет очень слабый, но его тоже можно будет на пределе увидеть. А Уран будет находиться на юго-западе неба, а там мешает свечение города в небе, поэтому тоже вряд ли можно будет увидеть. Все остальные планеты находятся очень низко около горизонта и будут достаточно слабые. Поэтому весь парад планет не рассмотреть со стороны Алматы", – сказала сотрудник Астрофизического института.

Кроме великолепного парада планет и Венеры на пике яркости, в феврале можно наблюдать следующие интересные астрономические события:

2 февраля – полнолуние в 03:09 (по времени Астаны).

9 февраля – последняя четверть Луны в 17:43.

10 февраля – Луна находится в апогее своей орбиты на расстоянии 405 477 км от центра Земли, то есть в самой удаленной точке своей эллиптической орбиты от Земли.

В это время для наблюдателя с Земли Луна выглядит примерно на 14% меньше, чем в перигее – самой близкой точке. Из-за большего расстояния лунный диск светит на 30% слабее, чем во время суперлуния, этим объясняется ее приглушенная яркость. При этом, если полнолуние совпадает с апогеем, такое явление часто называют "микролунием".

16 февраля – Луна близ Марса – покрытие при видимости в Антарктиде. Это означает, что с точки зрения наблюдателя на Земле Луна проходит точно перед Марсом, временно закрывая его своим диском.

17 февраля – Новолуние в 17:01.

17 февраля – кольцеобразное солнечное затмение. Будет наблюдаться в Антарктиде, Южной Америке, Африке и акватории Атлантического океана.

Максимальная фаза продлится 2 минуты и 19 секунд. В Казахстане затмение не будет видно.

18 февраля – Луна находится около Венеры.

18 февраля – Луна пройдет около Меркурия.

19 февраля – Меркурий в максимальной вечерней элонгации 18 градусов. Означает, что планета максимально удалилась от Солнца на восточную сторону и видна вечером сразу после захода Солнца. Это наилучшее время для наблюдений за Меркурием, так как он не скрыт в солнечных лучах и светит низко над горизонтом.

19 февраля – Луна пройдет около Сатурна и Нептуна.

20 февраля – Сатурн проходит в градусе от Нептуна.

23 февраля – Луна находится около Урана.

24 февраля – Луна в фазе первой четверти в 17:27. Фаза первой четверти наступает, когда Луна проходит одну четверть пути по своей орбите вокруг Земли. В этой фазе половина лунного диска освещена Солнцем.

24 февраля – Луна будет находиться в перигее своей орбиты на расстоянии 370 132 км от центра Земли.

28 февраля – большое вечернее выравнивание шести планет – Меркурия, Венеры, Нептуна, Сатурна, Урана и Юпитера. Также рядом с Юпитером будет находиться почти полная Луна.

