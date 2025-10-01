Посольство США в Казахстане сделало заявление в связи с шатдауном правительства

1 октября 2025 года Дипломатическая миссия США в Казахстане сделала заявление в связи с приостановкой работы федеральных властей Штатов, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram посольство указало:

"В связи с временной приостановкой финансирования и работы правительства обновления на данном аккаунте не будут публиковаться на регулярной основе до полного возобновления работы. Исключение составляют сообщения, касающиеся экстренной безопасности защиты".

Отмечается, что в настоящее время в США и в зарубежных посольствах и консульствах США продолжается предоставление запланированных услуг по выдаче паспортов и транзитных виз в пределах имеющихся возможностей.

До полного восстановления финансирования данный аккаунт обновляться не будет, за исключением сообщений об экстренной безопасности и защите.

30 сентября Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий и завершил до среды сессию. После этого Белый дом предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы. И новый финансовый год начался 1 октября в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу, пишет РИА Новости. Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.

