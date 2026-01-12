#Казахстан в сравнении
Посольство США объявило отличную новость для казахстанских учителей

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 17:21 Фото: Министерство просвещения РК
Дипломатическая миссия США в Казахстане сегодня, 12 января 2026 года, объявила о наборе на программу Fulbright TEA 2026-2027 для казахстанских учителей, сообщает Zakon.kz.

О программе известно:

  • Участие в программе абсолютно бесплатно.
  • Крайний срок подачи документов – 3 февраля 2026 года.
  • Кандидаты должны хорошо владеть английским языком.
  • Предпочтение будет отдано учителям с полным пятилетним стажем работы в средней школе.

Программа Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) 2026-2027 предусматривает приглашение международных учителей средней школы в США на шестинедельную программу для прохождения академических семинаров по повышению квалификации в принимающем университете, а также для наблюдения и обмена опытом с учителями и учащимися принимающего университета и местных средних школ.

Более подробно узнать о программе можно по этой ссылке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 17:21
Ужесточить наказание за неуважение к учителям хотят в Казахстане

Не так давно, 6 января, стало известно, что в Казахстане искусственный интеллект (ИИ) внедрят в обучение преподавателей. Как это будет происходить, можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
