Посольство США объявило отличную новость для казахстанских учителей

Дипломатическая миссия США в Казахстане сегодня, 12 января 2026 года, объявила о наборе на программу Fulbright TEA 2026-2027 для казахстанских учителей, сообщает Zakon.kz.

О программе известно:

Участие в программе абсолютно бесплатно.

Крайний срок подачи документов – 3 февраля 2026 года.

Кандидаты должны хорошо владеть английским языком.

Предпочтение будет отдано учителям с полным пятилетним стажем работы в средней школе.

Программа Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) 2026-2027 предусматривает приглашение международных учителей средней школы в США на шестинедельную программу для прохождения академических семинаров по повышению квалификации в принимающем университете, а также для наблюдения и обмена опытом с учителями и учащимися принимающего университета и местных средних школ.

Более подробно узнать о программе можно по этой ссылке.

