Посольство США объявило отличную новость для казахстанских учителей
Фото: Министерство просвещения РК
Дипломатическая миссия США в Казахстане сегодня, 12 января 2026 года, объявила о наборе на программу Fulbright TEA 2026-2027 для казахстанских учителей, сообщает Zakon.kz.
О программе известно:
- Участие в программе абсолютно бесплатно.
- Крайний срок подачи документов – 3 февраля 2026 года.
- Кандидаты должны хорошо владеть английским языком.
- Предпочтение будет отдано учителям с полным пятилетним стажем работы в средней школе.
Программа Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) 2026-2027 предусматривает приглашение международных учителей средней школы в США на шестинедельную программу для прохождения академических семинаров по повышению квалификации в принимающем университете, а также для наблюдения и обмена опытом с учителями и учащимися принимающего университета и местных средних школ.
Более подробно узнать о программе можно по этой ссылке.
Не так давно, 6 января, стало известно, что в Казахстане искусственный интеллект (ИИ) внедрят в обучение преподавателей. Как это будет происходить, можно узнать по этой ссылке.
