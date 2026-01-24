#Казахстан в сравнении
Общество

В "Бурабае" напомнили туристам: "Еда животных – только для них"

лось в лесу, снег, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 10:46 Фото: pexels
Зачем косули, лоси и маралы проходят километры ради соли? Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" и обратились к туристам с важной просьбой, сообщает Zakon.kz.

Ответ, как уточняют специалисты, прост:

"В природе соль – не приправа, а жизненно важный элемент для диких животных. Именно поэтому в парках создаются и поддерживаются кормушки и солонцы – специальные места, где звери могут восполнять дефицит минералов".

Что касается парка "Бурабай", то там функционируют 125 стационарных кормушек и 122 солонца. Они размещены там, где чаще всего встречаются копытные – лоси, косули, кабаны и олени.

"В дикой природе соль встречается редко, а потребность в ней у животных очень высокая. Особенно у травоядных, чей рацион в основном растительный, а значит, бедный минералами", – объясняет начальник отдела охраны и воспроизводства животного мира Юрий Зелинский.

Почему соль так важна

  • Обмен веществ и пищеварение. Натрий участвует в работе мышц, нервной системы и пищеварительного тракта. Его дефицит приводит к усталости, вялости и повышенной уязвимости животных.
  • Рост и развитие рогов. У самцов копытных, таких как лоси и олени, ежегодно отрастают рога – процесс энергозатратный и требующий минералов. Недостаток соли напрямую влияет на их размер и качество.
  • Развитие потомства у самок. Беременность и кормление детенышей сильно нагружают организм самки. Минеральный баланс помогает формировать здоровое потомство и повышает выживаемость молодняка.
  • Поддержка иммунитета. Минералы помогают животным справляться с болезнями, стрессами и суровыми зимними условиями.
  • Восполнение потерь минералов. Во время движения, роста, линьки или стрессов животные теряют минералы. Солонцы восполняют этот дефицит естественным и безопасным способом.

Далее сотрудники нацпарка настоятельно обращаются к туристам:

"Посетителям важно помнить: кормушки и солонцы – не туристический объект. Подходить, трогать или подсыпать что-либо запрещено – даже с добрыми намерениями можно нарушить природный баланс и навредить животным. Наблюдать за дикой природой следует только с безопасного расстояния".

Ранее мы рассказывали, что в Нидерландах с 1 января 2026 года вступил в силу закон, запрещающий содержание, разведение и продажу некоторых кошек с экстремальными внешними признаками, в частности, вислоухих и бесшерстных пород. Среди таких пород – известные шотландская вислоухая кошка и сфинкс.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: