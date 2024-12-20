Рысь вышла к туристам в парке Бурабай – удивительные кадры
Фото: pexels
В Государственном национальном природном парке «Бурабай» в кадр туристов попала рысь, сообщает Zakon.kz.
Видео с грациозной дикой кошкой поделились представители парка в Instagram.
"Удивительный кадр рыси сняли посетители парка! Встретить изящного и привлекательного хищника зимой – большая редкость. В снегу рысь может сливаться с лесом благодаря светлой шерсти. По учетным данным парка, количество рысей составляет 48 особей", – говорится в описании.
Специалисты отмечают, что рыси индивидуалисты и метят свою территорию. Для удобства ходьбы по снегу у них на лапках есть густая щетина, которая помогает сохранить нежные подушечки от холода.
"Чтобы не тратить энергию, предпочитает пользоваться дорогами и просеками. Основная еда рыси зимой – млекопитающие – от косули до полевки, особенно предпочитает полакомиться зайцами", – отметили в парке.
Осенью 2024 года в Устюртском заповеднике (Мангистауская область) в объектив фотоловушки попал редкий переднеазиатский леопард, внесенный в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов Казахстана.
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