В Нидерландах за разведение двух пород кошек грозит штраф почти 900 тысяч тенге
Согласно опубликованной информации на сайте правительства страны, причина запрета связана с заботой о здоровье и благополучии животных.
Так, вислоухие кошки из‑за генетической мутации хряща часто страдают от проблем с суставами, болей и других патологий. Бесшерстные породы более уязвимы к перепадам температуры, кожным инфекциям и другим нарушениям, так как им не хватает природной защиты.
Новый закон запрещает разведение, продажу и импорт этих пород, а также их участие в выставках и конкурсах.
За нарушение предусмотрен весомый штраф, доходящий до 1500 евро (887 145 тенге).
При этом уже существующих питомцев владельцы могут оставить, но с ограничениями: например, они не будут участвовать в шоу.
Стоит отметить, что Нидерланды становятся одной из первых стран, которая не только ограничивает разведение таких животных, но и вводит строгие меры по контролю их содержанию.
