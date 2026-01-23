#Казахстан в сравнении
Мир

В Нидерландах за разведение двух пород кошек грозит штраф почти 900 тысяч тенге

Scottish Fold, кот, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 11:23 Фото: pexels
В Нидерландах с 1 января 2026 года вступил в силу закон, запрещающий содержание, разведение и продажу некоторых кошек с экстремальными внешними признаками, в частности вислоухих и бесшерстных пород. Среди таких пород – известные шотландская вислоухая кошка и сфинкс, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации на сайте правительства страны, причина запрета связана с заботой о здоровье и благополучии животных.

Так, вислоухие кошки из‑за генетической мутации хряща часто страдают от проблем с суставами, болей и других патологий. Бесшерстные породы более уязвимы к перепадам температуры, кожным инфекциям и другим нарушениям, так как им не хватает природной защиты.

Фото: pexels

Новый закон запрещает разведение, продажу и импорт этих пород, а также их участие в выставках и конкурсах.

За нарушение предусмотрен весомый штраф, доходящий до 1500 евро (887 145 тенге).

При этом уже существующих питомцев владельцы могут оставить, но с ограничениями: например, они не будут участвовать в шоу.

Стоит отметить, что Нидерланды становятся одной из первых стран, которая не только ограничивает разведение таких животных, но и вводит строгие меры по контролю их содержанию.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 11:23
В одном из самых уникальных парков Казахстана фотоловушка зафиксировала редкого кота

6 января зоопсихолог Татьяна Куликова объясняла, как понимают мир кошки и чем могут помочь специалисты по их поведению.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
