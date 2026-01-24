#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Общество

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 11:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана выступила с очередным напоминанием и предостережением. Несомненно, что на сегодняшний день интернет – часть нашей повседневной жизни. Но вместе с удобством растет и число интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве поясняют, что мошенники могут представляться сотрудниками банка, полиции, пенсионного фонда или службы безопасности.

Несмотря на то, что они торопят, пугают и требуют немедленных действий, следует помнить:

"Ни один банк и ни одна государственная организация никогда не запрашивают по телефону или в сообщениях коды из SMS, пароли и данные банковских карт. Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и не устанавливайте неизвестные приложения".

Даже, продолжают специалисты, если сообщение пришло от знакомого – его аккаунт могли взломать.

"Остерегайтесь обещаний легких денег, выигрышей и срочных компенсаций. Если вы столкнулись с попыткой обмана – незамедлительно сообщите в банк и правоохранительные органы. Помните: ваша предосторожность – лучшая защита".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 11:25
Нацбанк разъяснил ситуацию со "слежкой" за казахстанцами у банкоматов

Немного ранее жителей страны предупреждали об опасностях на маркетплейсах. Об этом читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
15:28, 19 октября 2023
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
ShinyHunters взломали Google: Генпрокуратура Казахстана выпустила срочное предупреждение
11:58, 09 сентября 2025
ShinyHunters взломали Google: Генпрокуратура Казахстана выпустила срочное предупреждение
Генпрокуратура предупредила казахстанцев о мошенниках: важные и простые советы
18:06, 13 ноября 2025
Генпрокуратура предупредила казахстанцев о мошенниках: важные и простые советы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: