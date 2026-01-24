Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана выступила с очередным напоминанием и предостережением. Несомненно, что на сегодняшний день интернет – часть нашей повседневной жизни. Но вместе с удобством растет и число интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве поясняют, что мошенники могут представляться сотрудниками банка, полиции, пенсионного фонда или службы безопасности.

Несмотря на то, что они торопят, пугают и требуют немедленных действий, следует помнить:

"Ни один банк и ни одна государственная организация никогда не запрашивают по телефону или в сообщениях коды из SMS, пароли и данные банковских карт. Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и не устанавливайте неизвестные приложения".

Даже, продолжают специалисты, если сообщение пришло от знакомого – его аккаунт могли взломать.

"Остерегайтесь обещаний легких денег, выигрышей и срочных компенсаций. Если вы столкнулись с попыткой обмана – незамедлительно сообщите в банк и правоохранительные органы. Помните: ваша предосторожность – лучшая защита". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

