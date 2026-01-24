90-летний казахстанец виртуозно катается на коньках

Пенсионер почтенного возраста из города Семей Акмагамбет Рахымулы покоряет казахстанцев своим виртуозным катанием на коньках, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на 90-летний возраст, аксакал регулярно катается на коньках, занимается ремеслом и продолжает развивать свои многочисленные таланты. Активный образ жизни Акмагамбет Рахымулы ведет с юных лет, однако на лед он впервые вышел уже после 70 лет. Об этом передает телеканал "SEMEI".

В зимнее время пенсионер регулярно посещает каток и с удовольствием проводит там время. По его словам, регулярные занятия помогают ему чувствовать себя бодро и уверенно.

"Я чувствую себя отлично. Руки и ноги у меня гибкие, а среди детей я будто молодею. Люди, которые не знают моего возраста, улыбаются и спрашивают: дедушка, сколько вам лет?" – делится он.

Помимо катания на коньках, Акмагамбет Рахымулы занимается ремеслом. В его доме сразу привлекают внимание шахматные фигуры. Оказалось – результат многолетнего труда и искренней любви к работе с деревом. Тяга к мастерству появилась у него еще в детстве. Сначала он помогал по хозяйству, а уже в 11-12 лет отец, профессиональный плотник, обучил его работе с деревом.

Несмотря на то, что большую часть жизни он проработал в технической сфере, мужчина всегда оставался разносторонним человеком. В разные годы мужчина организовывал свадьбы, работал фотографом и серьезно увлекался музыкой. Сегодня он умеет играть почти на всех музыкальных инструментах, которые есть у него дома.

"Я играю на баяне и аккордеоне, перебираю струны гитары, а также играю на мандолине. Можно сказать, у меня была интересная жизнь", – поделился с журналистами разносторонний житель Семея.

