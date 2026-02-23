Туркестанские хирурги спасли жизнь 99-летней долгожительнице
В Туркестанской области врачи провели операцию 99-летней долгожительнице. О спасении пациентки в почтенном возрасте 23 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, передает Zakon.kz.
По данным врачей, долгожительнице был диагностирован закрытый многооскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости со смещением.
Подобные травмы крайне опасны для людей преклонного возраста и часто влекут за собой тяжелые осложнения.
"Благодаря высокому профессионализму врачей, верно выбранной тактике лечения и слаженной командной работе операция прошла успешно". Пресс-служба Управления здравоохранения Туркестанской области
Ранее сообщалось, что 97-летнюю бабушку поставили на ноги травматологи из Алматы.
