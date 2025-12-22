#Казахстан в сравнении
Статьи

Падать красиво разрешается: как Алматы катается этой зимой на бесплатных катках

бесплатные катки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 16:48 Фото: Zakon.kz
Зима в Алматы – это когда город вдруг решает сменить походку. Пешком уже неинтересно, хочется скользить. Желательно красиво. Корреспондент Zakon.kz вышла на ледяную орбиту, прогулялась по заснеженному городу и посмотрела, насколько жители и гости заинтересованы в катании на коньках.

Этой зимой Алматы уверенно встал на коньки. В городе работают бесплатные ледовые катки, и ни один из них не пустует. Везде проходят массовые катания.

"В зимний сезон 2025-2026 годов в Алматы функционируют 11 социальных (бесплатных) ледовых катков. Они открыты для всех желающих и расположены в каждом районе города", – рассказали нам в акимате города Алматы.

На выходных тут особая атмосфера. Лед на каждом катке звучит. Он поет, цокает лезвиями, вздыхает при падениях и смеется вместе с теми, кто только что героически устоял на ногах. Воздух пахнет свежим снегом, варежками, которые промокли, и кофе навынос, заботливо зажатым в руках между заездами.

Фото: Zakon.kz

Где-то рядом хрустит снег под ботинками тех, кто пока просто смотрит и приглядывается. Но мы-то знаем, что это ненадолго. Устоять действительно невозможно как в прямом, так и в переносном смысле.

Заинтересованных в массовых катаниях людей много, настолько, что катки больше напоминают светские рауты на льду. Только вместо вечерних платьев пуховики и шапки, а вместо танцев аккуратные и не очень пируэты. Не всем ведь суждено было родиться с талантом Михаила Шайдорова, Дениса Тена или Евгения Плющенко, но, судя по востребованности катков, каждый второй все-таки планирует покорить лед.

Фото: Zakon.kz

"Я не могу без катка зимой, это как-то не по-алматински. Так как сейчас Медеу закрыт на реконструкцию, стараемся с друзьями каждую неделю выбираться на катки в разных локациях города. Это и настроение поднимает, и для здоровья хорошо. Да и в целом все детство прошло на высокогорном катке Медеу, коньки – это часть меня маленького, когда между контрольными и бесконечными домашними работами мы выбирались с одноклассниками кататься на коньках. Этот вид спорта для души, я думаю, что каждый алматинец согласится со мной", – рассказывает Влад.

Без пафоса, громких слов и лишних церемоний, зато с тем самым бесконечным удовольствием, ради которого зима вообще придумана.

Фото: Zakon.kz

Здесь каждый может стать частью активного сезона. Рядом на одном льду почти олимпийские надежды, уверенно закладывающие аксели и, кажется, уже мысленно собирающие чемодан в команду Этери Тутберидзе. И тут же те, кто держится за бортик так трепетно, будто встретил старого друга после долгой разлуки.

"Зимой мы всегда катаемся на коньках. Это вшито в наш культурный код. Мы иначе не можем. Круто, что в этом году точек больше, планируем менять катки на выходных. Тем более скоро в школе каникулы, будет чем заняться. Здорово, что катки бесплатные, можно кататься сколько хочешь и когда хочешь", – делится впечатлениями старшеклассница Алия.

Фото: Zakon.kz

И во всем этом катании есть своя романтика. Родители, которые терпеливо ловят детей после каждого падения и делают вид, что совсем не волнуются, компании подростков, громкие, счастливые, снимающие сторис и трендовые видео, но интереснее всего наблюдать за первыми свиданиями на льду. Они неловкие, осторожные, с робкими попытками взять за руку "чтобы не упал". А есть и люди, пришедшие просто прокатиться, устаканить рой мыслей в голове, выдохнуть, отпустить рабочие чаты и новости, позволить себе немного тишины внутри.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также на катках работают инструкторы, которые, если вы еще не научились кататься на коньках, с удовольствием поставят вас на лед. Здесь можно быть неидеальным, неуверенным, задумчивым или слишком счастливым, и все это будет к месту.

Фото: Zakon.kz

Днем кататься красиво, горы с гордостью наблюдают за людьми, солнце подсвечивает ледяную гладь, и кажется, что ты герой фильма про Рождество и новогоднее чудо.

Фото: Zakon.kz

Но настоящая магия начинается вечером, когда загораются огоньки, город играет совсем другими красками, музыка становится громче, а смех заразительнее. Новогоднее настроение витает в воздухе так настойчиво, что ему невозможно сопротивляться.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Адреса социальных ледовых катков:

  • Бостандыкский район – Парк Первого Президента и Парк Фонда Первого Президента (ул. Ганди);
  • Алатауский район – "Almaty Arena";
  • Медеуский район – Дворец Республики, "Халык Арена", Парк 28 панфиловцев;
  • Наурызбайский район – территория акимата района;
  • Турксибский район – стадион "Авиатор";
  • Жетысуский район – парки "Kokjiek Garden" и "Гулдер";
  • Алмалинский район – территория парковки КБТУ.
"Социальные катки доступны для посещения в течение всего зимнего сезона. Вход свободный", – рассказали нам в акимате.

В какой-то момент вдруг ловишь себя на мысли, что для алматинцев коньки – это вовсе не сезонное увлечение. Это что-то на уровне рефлексов. Коньки словно вшиты в молекулы ДНК жителей. Они где-то между любовью к движению, свободе и умением находить счастье даже на скользкой поверхности.

Фото: Zakon.kz

Ведь каток – это место, где падаешь и смеешься раньше, чем успеваешь расстроиться. Когда холод щиплет щеки, а внутри все равно тепло. Когда ты едешь не идеально, но честно. Пока город скользит, смеется и светится огоньками, Алматы живет своей самой настоящей зимней жизнью.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
