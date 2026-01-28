Казахстанская воспитательница запугивала детей перед сном уколами

В Шымкенте воспитательница государственного детского сада №59 "Айша" заставляла детей лечь спать, пугая их шприцем, сообщает Zakon.kz.

Сначала видео с камеры из спальни в детском саду попало в социальные сети, а затем стало поводом для разбирательств. Как передает "Седьмой канал", воспитателя и заведующего детсада уволили. Работы лишилась и помощник воспитателя.

"Поступила информация о том, что со стороны воспитателя предшкольной группы "Бәйтерек" детского сада были допущены признаки психологического и физического давления на детей, в том числе запугивание шприцем и применение физической силы. Все обстоятельства инцидента изучаются правоохранительными органами и управлением образования. По результатам расследования будет дана соответствующая правовая оценка в рамках действующего законодательства. Данный вопрос находится на строгом контроле управления образования города Шымкента", – прокомментировала инцидент заместитель руководителя управления образования Кульзина Уалиханова.

Также стало известно, что жительница Алматинской области обвиняет врачей в страшных последствиях родов.