Криминальная полиция Алматы накрыла банду квартирных воров – кадры задержания

Сотрудники криминальной полиции Алматы задержали группу лиц, подозреваемых в совершении ряда квартирных краж на территории города, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 января сообщили в полиции.



По данным следствия, злоумышленники действовали организованно и системно, незаконно проникая в жилые дома и похищая ценные вещи и имущество граждан. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны, а в ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к преступлениям. Часть похищенного имущества уже возвращена законным владельцам.

В настоящее время правоохранительными органами установлены несколько эпизодов противоправной деятельности. Также проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Алматы.





По всем фактам начаты досудебные расследования, продолжаются необходимые следственные и оперативные мероприятия.

"Криминальная полиция последовательно и принципиально реагирует на преступления против собственности граждан. Деятельность данной группы полностью пресечена. Все лица, причастные к серии квартирных краж, установлены и задержаны. Мы продолжим работу по выявлению подобных преступлений и привлечению виновных к ответственности. Безопасность жилья граждан – один из наших приоритетов", – отметил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Трагедия произошла в колбасном цехе в Уральске. Рабочего насмерть зажало станком.