На высоте 2400 метров: универсальное подразделение МЧС спасло туриста на Шымбулаке

На горнолыжном курорте "Шымбулак" состоялся первый выезд универсального спасательного подразделения МЧС, в ходе которого помощь была оказана травмированному туристу, сообщает Zakon.kz.

Как отметили Zakon.kz в ДЧС мегаполиса, 24 января в 16:05 на пульт экстренной службы 112 ДЧС Алматы поступило сообщение от 19-летнего посетителя курорта о травме руки, полученной при катании на лыжах на высоте 2400 метров над уровнем моря. Пострадавший – гражданин 2007 года рождения.

На место происшествия оперативно направили спасателей и медицинских работников универсального спасательного подразделения МЧС УСП-23. Прибывшие специалисты оказали туристу первую помощь: он жаловался на боль и не мог шевелить рукой. После этого пострадавшего доставили в медицинский пункт ГЛК "Шымбулак", где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По итогам осмотра состояние молодого человека оценили как удовлетворительное. Он самостоятельно покинул медицинский пункт.

В ходе спасательной операции были задействованы шесть сотрудников УСП-23, включая реанимобиль Центра медицины катастроф, а также пять спасателей РОСО МЧС РК и одна единица техники. Оперативные действия спасателей позволили своевременно помочь туристу и предотвратить возможные осложнения.

В ДЧС напомнили, что универсальное спасательное подразделение УСП-23 было торжественно открыто 8 января министром по чрезвычайным ситуациям Чингисом Ариновым и акимом Дарханом Сатыбаллы. Новый реанимобиль Центра медицины катастроф постоянно дислоцируется именно в этом подразделении.

УСП-23 расположено на территории ГЛК "Шымбулак" на высоте 2260 метров над уровнем моря и является самым высокогорным универсальным спасательным подразделением в странах СНГ. Его особенностью является круглосуточное дежурство пожарных, горноспасателей и специалистов Центра медицины катастроф, оснащенных современной техникой и специализированным оборудованием.

