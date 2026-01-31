Несколько десятков туристов застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в Турции
По информации РИА Новости, инцидент произошел на подъемнике, обслуживающем отель Fahri в Первом гостиничном районе Улудага – одном из самых оживленных центров зимнего отдыха в стране. Предполагается, что незапланированная остановка произошла из-за поломки в коробке передач агрегата.
Как пишет издание, кабинки с людьми замерли на тросах, оставив пассажиров в подвешенном состоянии на морозном воздухе.
Власти оперативно отреагировали на вызов. На место происшествия были немедленно направлены специализированные поисково-спасательные подразделения жандармерии. Спасатели приступили к операции по эвакуации прямо с тросов. Процесс осложнен тем, что люди находились в лыжном снаряжении.
Представитель губернаторства заявил, что эвакуация 51 туриста уже ведется, и, к счастью, пострадавших в результате случившегося нет.
