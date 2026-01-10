Не имеющее аналогов в СНГ универсальное спасательное подразделение появилось на Шымбулаке

В Алматы на горнолыжном курорте Шымбулак на высоте 2 260 метров над уровнем моря открылось новое двухэтажное универсальное спасательное подразделение, не имеющее аналогов в странах СНГ по совокупности характеристик, сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, аким города Дархан Сатыбалды, а также представители местных исполнительных органов и экстренных служб.

Горнолыжный курорт Шымбулак ежедневно принимает свыше 15 тыс. отдыхающих, включая иностранных туристов. Протяженность и сложность трасс требуют постоянного присутствия профессиональных подразделений экстренного реагирования.

Выступая на церемонии открытия, глава МЧС отметил, что устойчивое развитие туризма невозможно без надежной системы реагирования на чрезвычайные ситуации:

"Шымбулак – один из самых посещаемых туристических объектов страны. Наша задача – обеспечить здесь постоянное дежурство профессиональных спасателей, пожарных и сотрудников Центра медицины катастроф МЧС, оснащенных современной техникой и инфраструктурой. Безопасность граждан и туристов – главный приоритет в нашей работе".

Новое подразделение рассчитано на круглосуточное дежурство и объединяет пожарных, сотрудников Центра медицины катастроф и спасателей, прошедших специальную подготовку для работы в условиях высокогорья и на горнолыжных трассах различной категории сложности.

Личный состав полностью обеспечен современной техникой и оборудованием. На вооружении находятся шесть единиц техники, включая автомобиль медицинской помощи, пожарную автоцистерну, автомобиль службы спасения, квадроцикл, снегоход и мотовездеход.

Двухэтажный комплекс включает административно-бытовой блок, учебные классы, медицинский пункт, отапливаемый бокс на три машиноместа с автоматическими воротами, адаптированными к суровым климатическим условиям.

Объект является полностью автономным и оснащен собственным тепловым пунктом, системами климат-контроля, пожарно-охранной сигнализации и круглосуточного видеонаблюдения.

Накануне в центре Алматы снесли недостроенное здание.