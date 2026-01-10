#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
События

Не имеющее аналогов в СНГ универсальное спасательное подразделение появилось на Шымбулаке

МЧС, спасатели, Алматы, Шымбулак , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 15:32 Фото: gov.kz
В Алматы на горнолыжном курорте Шымбулак на высоте 2 260 метров над уровнем моря открылось новое двухэтажное универсальное спасательное подразделение, не имеющее аналогов в странах СНГ по совокупности характеристик, сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, аким города Дархан Сатыбалды, а также представители местных исполнительных органов и экстренных служб.

Горнолыжный курорт Шымбулак ежедневно принимает свыше 15 тыс. отдыхающих, включая иностранных туристов. Протяженность и сложность трасс требуют постоянного присутствия профессиональных подразделений экстренного реагирования.

Выступая на церемонии открытия, глава МЧС отметил, что устойчивое развитие туризма невозможно без надежной системы реагирования на чрезвычайные ситуации:

"Шымбулак – один из самых посещаемых туристических объектов страны. Наша задача – обеспечить здесь постоянное дежурство профессиональных спасателей, пожарных и сотрудников Центра медицины катастроф МЧС, оснащенных современной техникой и инфраструктурой. Безопасность граждан и туристов – главный приоритет в нашей работе".

Новое подразделение рассчитано на круглосуточное дежурство и объединяет пожарных, сотрудников Центра медицины катастроф и спасателей, прошедших специальную подготовку для работы в условиях высокогорья и на горнолыжных трассах различной категории сложности.

Личный состав полностью обеспечен современной техникой и оборудованием. На вооружении находятся шесть единиц техники, включая автомобиль медицинской помощи, пожарную автоцистерну, автомобиль службы спасения, квадроцикл, снегоход и мотовездеход.

Двухэтажный комплекс включает административно-бытовой блок, учебные классы, медицинский пункт, отапливаемый бокс на три машиноместа с автоматическими воротами, адаптированными к суровым климатическим условиям.

Объект является полностью автономным и оснащен собственным тепловым пунктом, системами климат-контроля, пожарно-охранной сигнализации и круглосуточного видеонаблюдения.

Накануне в центре Алматы снесли недостроенное здание.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Когда откроется курорт "Шымбулак"
00:35, 26 ноября 2025
Когда откроется курорт "Шымбулак"
На Шымбулаке спустили лавины
17:35, 29 марта 2023
На Шымбулаке спустили лавины
Первые в стране универсальные комплексы экстренных служб открыли в Шымкенте
18:16, 06 декабря 2025
Первые в стране универсальные комплексы экстренных служб открыли в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: