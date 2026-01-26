#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Общество

МВД сделало срочное предупреждение о знакомствах в соцсетях

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 09:07 Фото: unsplash
В Министерстве внутренних дел (МВД) 26 января 2026 года предупредили казахстанцев об опасности определенного вида объявлений в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Речь о знакомствах.

"В социальных сетях, особенно в Threads, все чаще можно встретить публикации с предложениями познакомиться: "ищу жену", "ищу мужа", "в поиске серьезных отношений". За такими постами могут скрываться как реальные пользователи, так и мошенники", – говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, злоумышленники под видом привлекательных парней или девушек вступают в переписку, проявляют внимание и быстро формируют доверительное общение. Со временем разговор может перейти к просьбам о финансовой помощи.

"Cхема развивается поэтапно: активное общение и создание эмоциональной привязанности; рассказы о сложной жизненной ситуации, болезни, срочных расходах или выгодных инвестициях; просьбы перевести деньги, в том числе на зарубежные криптокошельки или через третьих лиц; после получения средств – прекращение общения или блокировка", – рассказали в МВД.

Там советуют насторожиться, если:

  • собеседник просит перевести деньги;
  • избегает видеосвязи и личных встреч;
  • использует фотографии, которые могут принадлежать другим людям.

Рекомендуется:

  • не передавать деньги и личные данные интернет-знакомым;
  • не отправлять фотографии;
  • не переходить по подозрительным ссылкам;
  • проверять профили и информацию о собеседнике;
  • при сомнениях прекратить общение.

Департамент по противодействию киберпреступности МВД призывает граждан быть внимательными при онлайн-знакомствах и сообщать о фактах противоправных действий.

Ранее Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением о мошенниках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Риск уйти под воду: спасатели обратились к алматинцам с экстренным предупреждением
09:25, Сегодня
Риск уйти под воду: спасатели обратились к алматинцам с экстренным предупреждением
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
19:45, 03 января 2024
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МЧС сделало важное предупреждение
18:37, 06 января 2025
МЧС сделало важное предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: