МВД сделало срочное предупреждение о знакомствах в соцсетях

В Министерстве внутренних дел (МВД) 26 января 2026 года предупредили казахстанцев об опасности определенного вида объявлений в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Речь о знакомствах.

"В социальных сетях, особенно в Threads, все чаще можно встретить публикации с предложениями познакомиться: "ищу жену", "ищу мужа", "в поиске серьезных отношений". За такими постами могут скрываться как реальные пользователи, так и мошенники", – говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, злоумышленники под видом привлекательных парней или девушек вступают в переписку, проявляют внимание и быстро формируют доверительное общение. Со временем разговор может перейти к просьбам о финансовой помощи.

"Cхема развивается поэтапно: активное общение и создание эмоциональной привязанности; рассказы о сложной жизненной ситуации, болезни, срочных расходах или выгодных инвестициях; просьбы перевести деньги, в том числе на зарубежные криптокошельки или через третьих лиц; после получения средств – прекращение общения или блокировка", – рассказали в МВД.

Там советуют насторожиться, если:

собеседник просит перевести деньги;

избегает видеосвязи и личных встреч;

использует фотографии, которые могут принадлежать другим людям.

Рекомендуется:

не передавать деньги и личные данные интернет-знакомым;



не отправлять фотографии;

не переходить по подозрительным ссылкам;

проверять профили и информацию о собеседнике;

при сомнениях прекратить общение.

Департамент по противодействию киберпреступности МВД призывает граждан быть внимательными при онлайн-знакомствах и сообщать о фактах противоправных действий.

Ранее Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением о мошенниках.