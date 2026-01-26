МВД сделало срочное предупреждение о знакомствах в соцсетях
В Министерстве внутренних дел (МВД) 26 января 2026 года предупредили казахстанцев об опасности определенного вида объявлений в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Речь о знакомствах.
"В социальных сетях, особенно в Threads, все чаще можно встретить публикации с предложениями познакомиться: "ищу жену", "ищу мужа", "в поиске серьезных отношений". За такими постами могут скрываться как реальные пользователи, так и мошенники", – говорится в распространенном сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники под видом привлекательных парней или девушек вступают в переписку, проявляют внимание и быстро формируют доверительное общение. Со временем разговор может перейти к просьбам о финансовой помощи.
"Cхема развивается поэтапно: активное общение и создание эмоциональной привязанности; рассказы о сложной жизненной ситуации, болезни, срочных расходах или выгодных инвестициях; просьбы перевести деньги, в том числе на зарубежные криптокошельки или через третьих лиц; после получения средств – прекращение общения или блокировка", – рассказали в МВД.
Там советуют насторожиться, если:
- собеседник просит перевести деньги;
- избегает видеосвязи и личных встреч;
- использует фотографии, которые могут принадлежать другим людям.
Рекомендуется:
- не передавать деньги и личные данные интернет-знакомым;
- не отправлять фотографии;
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- проверять профили и информацию о собеседнике;
- при сомнениях прекратить общение.
Департамент по противодействию киберпреступности МВД призывает граждан быть внимательными при онлайн-знакомствах и сообщать о фактах противоправных действий.
Ранее Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением о мошенниках.
