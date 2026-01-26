Как хотят выстроить баланс между президентом и Курултаем, рассказал глава Минюста

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев на заседании Комиссии по конституционной реформе 26 января 2026 года рассказал, какие поправки предлагается внести в Конституцию страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Сарсембаев отметил, что изменения были выработаны с учетом предложений, поступивших от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов.

Изменения предлагается внести в разделы и статьи Конституции, регламентирующие отдельные функции правительства, Конституционного суда, органов прокуратуры и судебной власти, правозащитные механизмы, местное самоуправление, принципы установления специального правового режима на отдельных территориях, а также порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию.

Отдельный блок поправок затронет деятельность будущего однопалатного Парламента – Курултая. В частности, регламентируется порядок назначения председателя, формирования его депутатского корпуса и иные процедурные моменты.

По словам Ерлана Сарсембаева, учитывая важность порядка внесения изменений и дополнений в Конституцию, предлагается выделить соответствующие регламентирующие нормы в отдельный раздел.

В рамках изменения регламентации функций правительства предлагается исключить утверждение госпрограмм, а также полномочия в отношении государственных комитетов. В частности, руководство их деятельностью, отмену и приостановление действия их актов.

"Согласно новой системе государственного планирования, госпрограммы не являются документами данной системы. Такие программы будут разрабатываться и утверждаться по мере необходимости", – отметил министр юстиции.

Ерлан Сарсембаев также напомнил, что введение в Казахстане с 2021 года специализированных административных судов стало важным шагом в укреплении принципа верховенства права и обеспечении реального баланса между государством и гражданином.

"В этой связи в соответствующей статье Конституции предлагается прямо указать, что судебная власть осуществляется посредством административного судопроизводства. Это придаст административным судам конституционно-правовой статус, повысит гарантии защиты прав граждан в публично-правовых спорах и укрепит доверие общества к судебной власти", – подчеркнул министр.

Он добавил, что президент, как высшее должностное лицо, несет ключевую ответственность за функционирование государства. В этой связи предлагается в Конституции закрепить, что президент с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов, назначает на должности:

вице-президента Республики Казахстан;

премьер-министра Республики Казахстан;

10 судей Конституционного суда;

6 членов Центральной избирательной комиссии;

8 членов Высшей аудиторской палаты.

"Президент наделяется правом распускать Курултай в случае повторного отказа в даче согласия на назначение на указанные должности. Данная конструкция выполняет превентивную функцию, стимулируя политические силы к поиску компромисса и ответственному поведению. В целом предлагаемая модель формирует баланс между президентом и Курултаем, сочетая инициативную роль главы государства с решающим голосом депутатского корпуса", – пояснил глава Минюста.

Он также отметил, что предлагаемый подход предусматривает назначение главой государства только с согласия Курултая.

Кроме того, предлагается единоличное назначение президентом первых руководителей государственных органов, деятельность которых напрямую связана с обеспечением национальной безопасности, финансовой стабильности и верховенства права, – это касается должностей генерального прокурора, председателя Конституционного суда, Верховного суда, Национального банка, КНБ, Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, Высшего судебного совета, начальника Службы государственной охраны, а также уполномоченного по правам человека.

"Такой подход предусматривает личную ответственность и подотчетность указанных должностных лиц перед главой государства, обеспечивает оперативность назначения и гарантирует стабильность работы органов государственной власти, особенно в критические моменты. Указанные положения, бесспорно, усиливают эффективность государственной системы, которая зависит не от персоналий, а от качества институтов публичной власти. Для общества это означает предсказуемость и полную уверенность в том, что государство действует последовательно и в правовом поле, независимо от внешних или внутренних обстоятельств. Социальные обязательства выполняются, экономические процессы продолжаются, международные обязательства соблюдаются", – заключил министр юстиции.

