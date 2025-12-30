#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Общество

Еще один вид обязательного страхования хотят ввести в Казахстане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 10:48 Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев на заседании правительства 30 декабря 2025 года представил План законопроектных работ на 2026 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Сарсембаев отметил, что проект плана подготовлен по предложениям государственных органов и 31 октября одобрен на Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

Проект предусматривает разработку 12 законопроектов, 3 из которых вытекают из поручений главы государства. Первое – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного имущества" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа" и сопутствующие ему поправки в КоАП.

"Кроме вышеуказанных законопроектов, планом предусматривается внесение в Парламент проектов самостоятельных законов "О нефтегазохимической промышленности", "Об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий", "О мобилизации" и сопутствующих им, ежегодного – "О республиканском бюджете на 2027-2029 годы", а также законопроектов по вопросам совершенствования трудового законодательства, обязательного социального страхования и социального обеспечения", – добавил глава Минюста.

В целом, по его словам, в Парламент планируется внести пять законопроектов в первом полугодии и семь – во втором.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, какие законы нужно принять в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Какие законы хотят принять в Казахстане в 2025 году
11:11, 06 ноября 2024
Какие законы хотят принять в Казахстане в 2025 году
Еще один штраф хотят ввести в Казахстане
13:46, 22 июля 2025
Еще один штраф хотят ввести в Казахстане
Минэнерго разрабатывает закон о нефтегазохимической промышленности
11:41, 05 мая 2025
Минэнерго разрабатывает закон о нефтегазохимической промышленности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: