Еще один вид обязательного страхования хотят ввести в Казахстане
Ерлан Сарсембаев отметил, что проект плана подготовлен по предложениям государственных органов и 31 октября одобрен на Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.
Проект предусматривает разработку 12 законопроектов, 3 из которых вытекают из поручений главы государства. Первое – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного имущества" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа" и сопутствующие ему поправки в КоАП.
"Кроме вышеуказанных законопроектов, планом предусматривается внесение в Парламент проектов самостоятельных законов "О нефтегазохимической промышленности", "Об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий", "О мобилизации" и сопутствующих им, ежегодного – "О республиканском бюджете на 2027-2029 годы", а также законопроектов по вопросам совершенствования трудового законодательства, обязательного социального страхования и социального обеспечения", – добавил глава Минюста.
В целом, по его словам, в Парламент планируется внести пять законопроектов в первом полугодии и семь – во втором.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, какие законы нужно принять в 2026 году.