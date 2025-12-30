Еще один вид обязательного страхования хотят ввести в Казахстане

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев на заседании правительства 30 декабря 2025 года представил План законопроектных работ на 2026 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Сарсембаев отметил, что проект плана подготовлен по предложениям государственных органов и 31 октября одобрен на Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

Проект предусматривает разработку 12 законопроектов, 3 из которых вытекают из поручений главы государства. Первое – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного имущества" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа" и сопутствующие ему поправки в КоАП.

"Кроме вышеуказанных законопроектов, планом предусматривается внесение в Парламент проектов самостоятельных законов "О нефтегазохимической промышленности", "Об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий", "О мобилизации" и сопутствующих им, ежегодного – "О республиканском бюджете на 2027-2029 годы", а также законопроектов по вопросам совершенствования трудового законодательства, обязательного социального страхования и социального обеспечения", – добавил глава Минюста.

В целом, по его словам, в Парламент планируется внести пять законопроектов в первом полугодии и семь – во втором.

