Специальные правовые режимы предлагают создать в Казахстане

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев во время первого заседания Комиссии по конституционной реформе 24 января 2026 года рассказал о важности закрепления в Конституции специального статуса для отдельных территорий, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Сарсембаев отметил, что конституционное закрепление позволит институционализировать данный механизм и придать ему системный, прозрачный и юридически выверенный характер.

"Важно подчеркнуть, что специальный статус территории по своей правовой природе представляет собой исключение из общего режима правового регулирования. Они допустимы лишь при условиях прямого конституционного основания, четко закрепленного законом и строгого соблюдения принципов правового государства. Именно поэтому принципиальное значение имеет установление на конституционном уровне пределов и условий применения специальных режимов", – отметил он.

Применение такого статуса, подчеркнул глава Минюста, должно быть четко ограничено по целям, содержанию, инструментам и срокам действия, а также сопровождаться эффективными механизмами государственного контроля.

"Конституция в данном случае выступает не источником преференций, а гарантом того, что любые отклонения от общего правового режима будут носить адресный и обоснованный характер... Специальные правовые режимы могут устанавливаться для создания условий, способствующих привлечению инвестиций, развитию предпринимательской инициативы и внедрению новых управленческих и технологических решений. Однако эти цели должны достигаться в рамках закона и при строгом соблюдении конституционных принципов", – добавил министр юстиции.

Однако, по его словам, установление специальных условий управления и правового регулирования на отдельных территориях не должно приводить в снижение уровня социальных и правовых гарантий для наших граждан. Напротив, уверен глава Минюста, такие режимы должны быть ориентированы на повышение эффективности государственного управления и трансформацию правовых решений в социально-значимые результаты. Речь идет о создании рабочих мест, развитии инфраструктуры, повышении доступности и качества услуг.

"С правовой точки зрения ключевым является также вопрос правовой определенности и стабильности. Конституционное закрепление позволит сформировать единый подход, обеспечить преемственность правового регулирования и снизить риски произвольных решений. Следует подчеркнуть, что речь идет не о разовом управленческом решении и не о решении ситуативных задач. Предлагаемая норма направлена на формирование долгосрочной конституционно-правовой основы, отвечающей стратегическим интересам нашего государства. Она задает рамки, внутри которой законодатель получает возможность гибкого и адресного регулирования общественных отношений, не выходя за пределы Основного закона и принципов верховенства права", – резюмировал Ерлан Сарсембаев.

