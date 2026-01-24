#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.35
590.63
6.62
Общество

Специальные правовые режимы предлагают создать в Казахстане

Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 17:24 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев во время первого заседания Комиссии по конституционной реформе 24 января 2026 года рассказал о важности закрепления в Конституции специального статуса для отдельных территорий, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Сарсембаев отметил, что конституционное закрепление позволит институционализировать данный механизм и придать ему системный, прозрачный и юридически выверенный характер.

"Важно подчеркнуть, что специальный статус территории по своей правовой природе представляет собой исключение из общего режима правового регулирования. Они допустимы лишь при условиях прямого конституционного основания, четко закрепленного законом и строгого соблюдения принципов правового государства. Именно поэтому принципиальное значение имеет установление на конституционном уровне пределов и условий применения специальных режимов", – отметил он.

Применение такого статуса, подчеркнул глава Минюста, должно быть четко ограничено по целям, содержанию, инструментам и срокам действия, а также сопровождаться эффективными механизмами государственного контроля.

"Конституция в данном случае выступает не источником преференций, а гарантом того, что любые отклонения от общего правового режима будут носить адресный и обоснованный характер... Специальные правовые режимы могут устанавливаться для создания условий, способствующих привлечению инвестиций, развитию предпринимательской инициативы и внедрению новых управленческих и технологических решений. Однако эти цели должны достигаться в рамках закона и при строгом соблюдении конституционных принципов", – добавил министр юстиции.

Однако, по его словам, установление специальных условий управления и правового регулирования на отдельных территориях не должно приводить в снижение уровня социальных и правовых гарантий для наших граждан. Напротив, уверен глава Минюста, такие режимы должны быть ориентированы на повышение эффективности государственного управления и трансформацию правовых решений в социально-значимые результаты. Речь идет о создании рабочих мест, развитии инфраструктуры, повышении доступности и качества услуг.

"С правовой точки зрения ключевым является также вопрос правовой определенности и стабильности. Конституционное закрепление позволит сформировать единый подход, обеспечить преемственность правового регулирования и снизить риски произвольных решений. Следует подчеркнуть, что речь идет не о разовом управленческом решении и не о решении ситуативных задач. Предлагаемая норма направлена на формирование долгосрочной конституционно-правовой основы, отвечающей стратегическим интересам нашего государства. Она задает рамки, внутри которой законодатель получает возможность гибкого и адресного регулирования общественных отношений, не выходя за пределы Основного закона и принципов верховенства права", – резюмировал Ерлан Сарсембаев.

Ранее государственный советник Ерлан Карин высказался о предстоящей конституционной реформе в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Еще один вид обязательного страхования хотят ввести в Казахстане
10:48, 30 декабря 2025
Еще один вид обязательного страхования хотят ввести в Казахстане
Известна дата первого заседания Комиссии по Конституционной реформе
11:03, Сегодня
Известна дата первого заседания Комиссии по Конституционной реформе
Эльвира Азимова озвучила ключевые цели и задачи Конституционной реформы
14:06, Сегодня
Эльвира Азимова озвучила ключевые цели и задачи Конституционной реформы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: