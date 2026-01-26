#Казахстан в сравнении
Общество

Об особом правовом режиме Астаны в финансовой сфере высказался глава Минюста

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 11:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев во время заседания Комиссии по конституционной реформе 26 января 2026 года разъяснил поправки, которые предлагается ввести в Конституцию страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он высказался о нормах, направленных на развитие страны.

"В целях экономического развития Казахстана в Конституции закрепляется возможность установить на отдельных территориях специальный правовой режим. При этом предлагается исключить норму в статье 2 Конституции, согласно которой в пределах Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере. Таким образом, установление особого правового режима может устанавливаться в строго определенных и контролируемых пределах", – сообщил глава Минюста.

Ранее Сарсембаев отметил, что специальный статус территории по своей правовой природе представляет собой исключение из общего режима правового регулирования. Они, по его словам, допустимы лишь при условиях прямого конституционного основания, четко закрепленного законом и строгого соблюдения принципов правового государства.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
