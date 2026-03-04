В Минюсте объяснили, что будет с Днем Конституции 30 августа

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев в кулуарах Мажилиса 4 марта прокомментировал, как в 2026 году будет отмечаться День Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, будут ли в этом году в Казахстане отмечать День Конституции 30 августа и сохранится ли выходной, если по итогам референдума будет принята новая редакция Основного закона.

"Мне самому интересно. Вы читали проект Конституции, который был опубликован в средствах массовой информации? Если читали, то статья 94-я именно этому вопросу и посвящена. Пункт второй: "День принятия Конституции на республиканском референдуме является государственным праздником". То есть в случае, если народ проголосует и поддержит новую редакцию Конституции, то 15 марта будет считаться Днем Конституции. Соответственно, утратит силу 30 августа, о котором вы сейчас сказали. Будем, так сказать, исходить из того решения, которое будет принято 15 марта нашими гражданами", – озвучил Ерлан Сарсембаев.

