#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Общество

В Минюсте объяснили, что будет с Днем Конституции 30 августа

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 11:54 Фото: gov.kz
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев в кулуарах Мажилиса 4 марта прокомментировал, как в 2026 году будет отмечаться День Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, будут ли в этом году в Казахстане отмечать День Конституции 30 августа и сохранится ли выходной, если по итогам референдума будет принята новая редакция Основного закона.

"Мне самому интересно. Вы читали проект Конституции, который был опубликован в средствах массовой информации? Если читали, то статья 94-я именно этому вопросу и посвящена. Пункт второй: "День принятия Конституции на республиканском референдуме является государственным праздником". То есть в случае, если народ проголосует и поддержит новую редакцию Конституции, то 15 марта будет считаться Днем Конституции. Соответственно, утратит силу 30 августа, о котором вы сейчас сказали. Будем, так сказать, исходить из того решения, которое будет принято 15 марта нашими гражданами", – озвучил Ерлан Сарсембаев.

Все новости по референдуму, который пройдет в Казахстане 15 марта 2026 года, можете прочитать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Жумангарин о влиянии ближневосточного конфликта на экономику Казахстана: Нам нужна стабильность
12:43, Сегодня
Жумангарин о влиянии ближневосточного конфликта на экономику Казахстана: Нам нужна стабильность
Как хотят выстроить баланс между президентом и Курултаем, рассказал глава Минюста
11:03, 26 января 2026
Как хотят выстроить баланс между президентом и Курултаем, рассказал глава Минюста
Об особом правовом режиме Астаны в финансовой сфере высказался глава Минюста
11:27, 26 января 2026
Об особом правовом режиме Астаны в финансовой сфере высказался глава Минюста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
12:59, Сегодня
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
12:43, Сегодня
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
12:28, Сегодня
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
11:59, Сегодня
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: