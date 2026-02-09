От 30 до 130 тысяч: жители Актау пожаловались на резкий рост коммунальных платежей

Жители Актау сообщают о резком росте сумм в квитанциях за коммунальные услуги, передает Zakon.kz.

Как утверждают горожане, в текущем месяце им выставили счета, значительно превышающие привычные, – вместо 15-30 тыс. тенге суммы доходят до 50, 70 и даже 130 тыс. тенге, пишет издание Lada.kz.

По словам жителей, им не разъясняют, каким образом формируются начисления. Горожане не понимают, ведется ли расчет по показаниям приборов учета, по площади жилья или по количеству проживающих. При этом многие отмечают, что фактический съем показаний по воде и отоплению не производится, однако начисления продолжают поступать.

Отдельной проблемой жители называют отсутствие прозрачности расчетов и сложности с перерасчетом. По их словам, перерасчет обещают, но на практике он не производится.

Кроме того, горожане жалуются, что квитанции могут не приходить в течение нескольких месяцев либо выставляться задним числом сразу за несколько периодов, из-за чего образуются крупные суммы к оплате. На обращения, как утверждают жители, чаще всего следуют формальные ответы с рекомендацией просто оплатить выставленные счета.

Часть пользователей также высказывает подозрения о возможных злоупотреблениях со стороны коммунальных служб, отмечая, что подобные ситуации повторяются ежегодно.

Отдельные вопросы у жителей вызывает строка в квитанциях "Тепло в г/в" ("тепло в горячей воде"). По их словам, вода в системе отопления и вода, поступающая в квартиры по горячему крану, – это одна и та же вода. В связи с этим горожане не понимают, почему им приходится отдельно оплачивать горячую воду и отдельно – тепло в этой же воде.

Ситуацию с ростом сумм в квитанциях прокомментировала активист и общественник Актау Лариса Перминова. По ее словам, до 31 марта в регионе действует мораторий на повышение тарифов, поэтому пересмотр действующих ставок до апреля не планируется.

При этом, как пояснила общественница, рост начислений связан с увеличением ставки НДС. Ранее налог составлял 12%, а с 1 января был повышен до 16%, что и отразилось на итоговых суммах в платежных документах.

"Повышение действительно есть, однако оно незначительное и не такое ощутимое, как может показаться на первый взгляд. Разница становится заметной только при больших объемах потребления, примерно на 83 тенге больше за 100 киловатт-часов и около 830 тенге за 1000 киловатт-часов", – пояснила Лариса Перминова.

Также она разъяснила ситуацию со строкой в квитанциях "Тепло в горячей воде". По ее словам, ранее данная услуга указывалась как "энтальпия", а в последние два года отображается под текущим наименованием. При этом, по мнению общественницы, более корректной формулировкой было бы "холодная вода плюс подогрев".

"Многие ошибочно считают, что оплачивают горячую воду по тарифу 317,96 тенге за кубометр с учетом НДС. Однако фактическая стоимость одного кубометра горячей воды складывается из двух отдельных начислений – "горячая вода" и "тепло в горячей воде". Если сложить оба тарифа и разделить на объем потребленной воды, реальная цена одного кубометра горячей воды составляет ориентировочно от 550 до 700 тенге", – пояснила Лариса Перминова.

В адрес ТОО "МАЭК" был направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В компании сообщили, что комментарий будет предоставлен позднее.

Ранее сообщалось, что в Алматы счета на газ вырастут на 16%.

