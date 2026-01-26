Право на мирные собрания предлагают пересмотреть в Казахстане

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева во время заседания Комиссии по конституционной реформе 26 января 2026 года внесла ряд предложений, касающихся некоторых прав казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Снежанна Имашева заявила, что предлагаются уточнения статьи о праве граждан на мирные собрания.

"Расширяются основания, по котором пользование может быть ограничено законом. Перечень целей добавляет защиту основ конституционного строя, обеспечение национальной безопасности, систему духовно-нравственных ценностей общества. Это изменение направлено на усиление правовой определенности при балансировании свободы собраний с общественными и государственными интересами", – пояснила депутат Мажилиса.

Предлагаются также поправки в статью о свободе творчества. Они закрепляют охрану интеллектуальной собственности, а также уточняют, что распространение информации осуществляется любыми законными способами, кроме сведений, составляющих государственные секреты.

"Одновременно вводятся дополнительные конституционные ограничения – свобода слова не должна посягать на честь, достоинство других лиц, систему духовно-нравственных ценностей общества, общественный порядок, а также расширяется перечень запретов на пропаганду и подстрекательство к насилию, войне и розне. Запрет цензуры сохраняется как самостоятельная гарантия", – резюмировала Снежанна Имашева.

