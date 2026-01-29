#Казахстан в сравнении
Общество

Обязанность детей заботиться о нетрудоспособных родителях предлагают закрепить в Конституции

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 17:53 Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева во время заседания Комиссии по конституционной реформе 29 января 2026 года пояснила нормы, касающиеся семьи, передает корреспондент Zakon.kz.

Детский омбудсмен отметила, что в статье 27 проекта Конституции, как и в действующей редакции, закреплено фундаментальное положение о том, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, а забота о детях и их воспитании является естественным правом и обязанностью родителей.

"В части воспитания детей особую значимость имеет положение статьи проекта Конституции РК о взаимной ответственности поколений, закрепляющая обязанность совершеннолетних, трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях. Эта норма имеет не только правовое, но и глубокое нравственное и ценностное значение, формируя культуру семейной солидарности, уважения и ответственности. Те качества которые закладываются в детском возрасте", – указала Динара Закиева.

Она же указала на то, что "важным моментом является закрепление требования о государственной регистрации брака".

"Это позволяет более эффективно защищать права детей. Поддерживаю данную норму", – резюмировала Динара Закиева.

Ранее депутат Мажилиса Сергей Пономарев рассказал, почему важно закрепить абсолютное право человека на жизнь в Основном законе.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
