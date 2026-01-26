#Казахстан в сравнении
Общество

Право на жизнь, свободу и личную тайну предлагают уточнить в Конституции

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 13:10 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Снежанна Имашева во время заседания Комиссии по конституционной реформе 26 января 2026 года предложила ряд поправок, которые усилят защиту прав граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Снежанна Имашева в первую очередь коснулась права на жизнь.

"Норму статьи 15: "Каждый имеет право на жизнь" воспроизвести более четко: "Право на жизнь является абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека". Эта норма подчеркивает, что право на жизнь – базовое, врожденное и неотъемлемое. Оно принадлежит человеку с момента его рождения как человеку, а не потому, что его дает государство, и не может быть произвольно отменено или ограничено. Такая формулировка усиливает защиту личности, дает государству главный ориентир – защищать жизнь и предотвращать ее незаконное лишение", – сказала она.

По ее словам, статья сформулирована шире, сильнее и не только подтверждает право на свободу, но и прямо закрепляет личную неприкосновенность, то есть защиту человека от произвольного задержания, насилия, незаконного обыска, принуждения и иных вмешательств.

"Слово "гарантируется" подчеркивает обязанность государства реально обеспечить эту защиту, а не просто провозглашать принцип. Также здесь в пункте 2 меняется порог задержания без суда, то есть без судебного решения – не более 48 часов, а до 72 часов только в исключительных случаях, прямо установленных законом. Новый пункт 3 – обязательное разъяснение прав в момент задержания. Прямо вводится конституционная гарантия: в момент задержания человеку должны быть разъяснены основания ограничения свободы и его права", – подчеркнула депутат.

Предлагается уточнить норму Конституции так, чтобы она прямо защищала не только достоинство человека, но и его честь, то есть доброе имя, общественную репутацию.

"Добавление слов "охраняются законом" делает смысл этой нормы более практичным: это не просто принцип, а уже обязанность государства обеспечить понятные правила и эффективную защиту человеческого достоинства и чести. В статье 18 предлагается уточнить статью, дополнив конституционное право на неприкосновенность частной жизни и личную, семейную тайну, защиту персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий. Это также закрепляет обязанность государства обеспечить понятные правила обращения с данными и ответственность за их злоупотребление и утечку", – резюмировала Снежанна Имашева.

В целом, по ее оценке, эти поправка отражает современные риски цифровой среды и усиливает практическую защищенность граждан.

Ранее депутат Сената Нурлан Бекназаров озвучил ряд предложений, касающихся права выбора, и предложил ужесточить ответственность за коррупционные преступления.

24 января 2026 года уполномоченный по права человека Артур Ластаев заявил, что в Конституции право на жизнь должно быть максимально абсолютизировано, с закреплением гарантии, что она не подлежит самовольному отчуждению, не может быть отнята никем, даже государством хоть за самое чудовищное преступление.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
