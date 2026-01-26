#Казахстан в сравнении
Общество

Как ИИ становится оружием – заявление Токаева о деструктивном контенте

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 14:51 Фото: akorda.kz
26 января 2026 года президент провел совещание в Генеральной прокуратуре, во время которого высказался о распространении деструктивного контента, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что стремительное развитие технологий сопровождается серьезной трансформацией информационного пространства.

"Есть и такие, кто намеренно распространяет деструктивный контент, сеет раздор в обществе, противопоставляя граждан друг другу. Все это выливается в ненужные и даже опасные дискуссии, в которых главенствует язык вражды. Искусственный интеллект в руках таких деятелей превращается в информационное оружие, противоправный контент штампуется конвейерным потоком. Такие действия недопустимы. Необходимо давать правовую оценку деятельности подобных лиц и привлекать их к ответственности. Следует четко, на постоянной основе разъяснять гражданам правовые последствия распространения деструктивного контента", – отметил он.

Глава государства также напомнил, что на заседании Национального курултая он высказал свое мнение по поводу патриотизма.

"Патриотизм – это не просто лозунг. Это священное чувство, которое не имеет ничего общего с крайним национализмом. Патриотизм следует расценивать как ответственность и созидательную силу. Иными словами, патриотизм проявляется в ответственности и созидательных делах наших граждан. Любовь к Родине – это не желание набрать политические очки или построить успешную карьеру, это добрые дела во имя своей Отчизны, труд во благо своего народа", – заключил президент.

Кроме того, на совещании Токаев поручил правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений.

