"Это можно назвать хищением": Токаев раскритиковал цифровые проекты некоторых госорганов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 января 2026 года на совещании в Генеральной прокуратуре заявил, что процесс цифровизации органов правопорядка не унифицирован, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, "каждое ведомство разрабатывает свои цифровые инструменты самостоятельно, причем это происходит бессистемно".

"В то время как одни органы успешно внедряют инновации, другие продолжают нерационально расходовать бюджетные средства, так и не находя приемлемых решений. Одним словом, это можно назвать хищением. Нет необходимости бездумно тратить деньги, пытаясь создать что-то новое. Поручаю правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений в целях повышения их эффективности. Необходимо выстроить единую цифровую экосистему с четкой структурой и общими технологическими стандартами для силовых структур". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул актуальность защиты персональных данных граждан.

"Участились случаи утечки личных данных граждан в информационном пространстве. В целях максимальной защиты персональных сведений этой работой следует заниматься на системной основе". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства отметил, что "во всем мире расширяются масштабы киберпреступности, жертвами которой ежегодно становятся тысячи казахстанцев".

"В настоящее время раскрывается лишь каждое пятое преступление, связанное с онлайн-мошенничествами, это очень низкий показатель. Нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью. В целях реагирования на вызовы в цифровой сфере правоохранительные структуры должны работать на опережение. Необходимо мыслить инновационно, отставание в этом вопросе недопустимо". Касым-Жомарт Токаев

Также президент потребовал от правительства и КНБ полной цифровизации миграционного учета.

