#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.35
590.63
6.62
Политика

"Это можно назвать хищением": Токаев раскритиковал цифровые проекты некоторых госорганов

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 14:42 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 января 2026 года на совещании в Генеральной прокуратуре заявил, что процесс цифровизации органов правопорядка не унифицирован, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, "каждое ведомство разрабатывает свои цифровые инструменты самостоятельно, причем это происходит бессистемно".

"В то время как одни органы успешно внедряют инновации, другие продолжают нерационально расходовать бюджетные средства, так и не находя приемлемых решений. Одним словом, это можно назвать хищением. Нет необходимости бездумно тратить деньги, пытаясь создать что-то новое. Поручаю правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений в целях повышения их эффективности. Необходимо выстроить единую цифровую экосистему с четкой структурой и общими технологическими стандартами для силовых структур".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул актуальность защиты персональных данных граждан.

"Участились случаи утечки личных данных граждан в информационном пространстве. В целях максимальной защиты персональных сведений этой работой следует заниматься на системной основе".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства отметил, что "во всем мире расширяются масштабы киберпреступности, жертвами которой ежегодно становятся тысячи казахстанцев".

"В настоящее время раскрывается лишь каждое пятое преступление, связанное с онлайн-мошенничествами, это очень низкий показатель. Нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью. В целях реагирования на вызовы в цифровой сфере правоохранительные структуры должны работать на опережение. Необходимо мыслить инновационно, отставание в этом вопросе недопустимо".Касым-Жомарт Токаев

Также президент потребовал от правительства и КНБ полной цифровизации миграционного учета.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 14:42
Как ИИ становится оружием – заявление Токаева о деструктивном контенте

Какие еще заявления сделал Касым-Жомарт Токаев на совещании в Генпрокуратуре, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Глава государства поручил форсировать внедрение ИИ
13:02, 28 января 2025
Глава государства поручил форсировать внедрение ИИ
Токаев предложил провести цифровой форум ШОС в Астане в 2024 году
13:58, 04 июля 2023
Токаев предложил провести цифровой форум ШОС в Астане в 2024 году
Токаев поручил правительству пересмотреть налоговую политику
11:43, 19 апреля 2023
Токаев поручил правительству пересмотреть налоговую политику
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: