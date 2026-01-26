Сильные морозы обрушатся на один регион Казахстана 27 января

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 27 января 2026 года, предоставили специалисты РГП "Казгидромет" корреспонденту Zakon.kz.

Из него следует, что ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидаются сильные морозы -20-22°С.

"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут оказывать влияние практически на всю территорию Казахстана, с которыми ожидаются снег, метель, на юге, юго-востоке – осадки (дождь, снег)... По республике прогнозируются усиление ветра, туманы, на юго-западе, юге, юго-востоке страны – гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков, согласно прогнозу, ожидается лишь на западе республики.

Материал по теме В Алматы потеплеет до +4°C, в Астане похолодает до -25°C: чем еще удивит конец января

Ранее синоптики сообщили, что лютые морозы до -35°С надвигаются на Казахстан. Подробнее о погоде на 27, 28 и 29 января 2026 года можете узнать по ссылке.