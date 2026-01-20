Сильный мороз до -22°С сохранится в одном регионе Казахстана в среду

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 21 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что ночью на северо-востоке Мангистауской области сохраняется сильный мороз до -22°С.

"На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется снег с низовой метелью. По республике прогнозируются туманы, гололед, на юге и юго-востоке страны – усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее мы писали, что погода в Казахстане переписала историю, побив температурный рекорд, который держался 47 лет.